ஓமலூர் தொகுதியை தக்க வைக்குமா அதிமுக? - இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026:அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ மணி, திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் இளங்கோவன்,தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அதியமான், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிவசக்தி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:13 AM IST
ஓமலூர் (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி விவசாயிகள் மற்றும் வெல்லம் உற்பத்தி ஆலைகள், மலர்சாகுபடி நிறைந்த தொகுதி. காமலாபுரத்தில் உள்ள சேலம் விமான நிலையம், இந்த தொகுதிக்குட்பட்டது. சேலம் கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகம் போன்ற புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்கள் நிரம்பிய தொகுதி.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் அமைக்கப்பட்டிருந்த 362 வாக்குச்சாவடியில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவுச் செய்திருந்தனர். இதன்மூலம் ஓமலூர் தொகுதியில் 90.91% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 83.62% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில் இம்முறை 7.29% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர் விவரங்கள்
அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ மணி மீண்டும் களம் காண்கிறார். திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் இளங்கோவன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் அதியமான், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிவசக்தி உள்பட மொத்தம் 15 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்
கடந்த 1951-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், பாமக, காங்கிரஸ், சுயேட்சை ஆகியவை தலா ஒருமுறையும், திமுக இரண்டு முறையும், அதிமுக எட்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வெற்றிவேல், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் அம்மாசியை 19,956 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்று அசத்தினார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மணி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரங்கராஜன் மோகன் குமாரமங்கலத்தை 55,294 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
வாக்காளர்கள் விவரங்கள்
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,94,593 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,49,999 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,44,572 வாக்காளர்களும், 22 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் உள்ளனர்.
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|வெற்றிவேல்
|அதிமுக
|2021
|மணி
|அதிமுக