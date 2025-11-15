ETV Bharat / state

பழைய ஓய்வூதிய திட்ட வாக்குறுதி: தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த ஓய்வூதியதாரர்கள்!

திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மிக முக்கியமானதாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை என ஓய்வூதிய ஒழிப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பங்களிப்பு ஓய்வூதிய ஒழிப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன்
பங்களிப்பு ஓய்வூதிய ஒழிப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன் (ETVBharat TamilNadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 5:08 PM IST

சென்னை: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை என்றால் தலைமை செயலகம் நோக்கி பேரணி நடத்தப்படும் என பங்களிப்பு ஓய்வூதிய ஒழிப்பு இயக்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை சேப்பாக்கம் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பங்களிப்பு ஓய்வூதிய ஒழிப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன், "திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மிக முக்கியமானதாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவோம் என கூறியிருந்தது. ஆனால், நாலரை ஆண்டுகள் ஆட்சி நிறைவடைந்த பிறகும் இதுவரை பழைய ஓய்வூதிய திட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை. ஆனால், ஓய்வூதிய குழு என ஒன்றை அமைத்து திமுக அரசு கண்துடைப்பு நாடகத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

அரசு ஊழியர்களின் வாக்கு இல்லாமல் வெற்றி பெற்றுவிடலாம் என திமுக நினைக்கிறது. ஆனால், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் வருகிற 2026 தேர்தலில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர்கள் வாக்குகளை திமுக இழக்க நேரிடும்" என எச்சரித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தமிழகம் 61% வரி வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக இருக்கும் நிலையில்,பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நிறைவேற்ற பணம் இல்லை என அரசு கூறுவதை ஏற்க முடியாது. பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் இல்லாததால் அரசு ஊழியர்கள் வயதான காலத்தில் அடுத்தவரை நம்பி வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

மேற்கு வங்காளத்தில் தற்போது வரை புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தவில்லை. அதே போன்று ராஜஸ்தான், ஜார்கண்ட், சத்தீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளனர்.

ஆனால், திமுக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை இன்னும் அமல்படுத்தாமல் காலம் தாழ்த்தி வருகிறது. இதனை கண்டித்து வருகிற 22 ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகம் நோக்கி பேரணி நடத்த உள்ளோம். பேரணிக்கு பிறகும் அரசு தங்கள் கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை என்றால், டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தமும், தொடர்ந்து ஜனவரி மாதம் 21 ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தமும் நடத்தப்படும்" என எச்சரித்தார்.

முன்னதாக, 2021இல் திமுக தேர்தல் பரப்புரையின் போது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்ற வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இதுவரை புதிய ஓய்வு ஊதிய திட்டம் மட்டுமே நடைமுறையில் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

OLD PENSION SCHEME
PENSIONERS WARNING
PENSIONERS PROTEST
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்
