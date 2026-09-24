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ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கிய முதியவர் - துரிதமாக மீட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்

ரயில் முழுமையாக நின்ற பிறகே பயணிகள் ஏறி இறங்க வேண்டும் என ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கிய முதியவர்
ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கிய முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:32 PM IST

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சென்னை: கிண்டி ரயில் நிலையத்தில் ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கிய 69 வயது முதியவரை, ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர் துரிதமாக மீட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விழுப்புரத்தில் இருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி சென்ற மின்சார ரயில் நேற்று (செப்டம்பர் 23) மாலை சுமார் 5.30 மணியளவில் கிண்டி ரயில் நிலையத்தின் முதல் நடைமேடையில் நின்று கொண்டிருந்தது. பின்னர் அந்த ரயில் புறப்பட தொடங்கிய போது ரயிலில் ஏறுவதற்காக முயன்ற 69 வயதான முகமது அலியார் என்பவர் எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தார்.

இதில் அவர் ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கிக் கொண்டார். ரயில் தொடர்ந்து நகரத் தொடங்கியதால் அவர் சுமார் 50 மீட்டர் தூரம் ரயிலுடன் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். அப்போது கிண்டி ரயில் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர் நாராயண் சிங், பயணி ஒருவர் ரயிலுக்கு நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கியிருப்பதை கவனித்தார். உடனடியாக அவர் துரிதமாக செயல்பட்டு ரயில் நின்றதும் முதியவரை பாதுகாப்பாக மீட்டார்.

முதியவரை மீட்ட ரயில்வே காவலர் நாராயண் சிங்
முதியவரை மீட்ட ரயில்வே காவலர் நாராயண் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விபத்தில் முகமது அலியாரின் இடது காலில் ரத்தக்காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ரயில் நிலையத்தில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப்படை காவலர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸை வர வழைத்து, முதியவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். ஆம்புலன்ஸ் மூலம் முதலுதவி பெற்ற பின்னர் முகமது அலியார் வீட்டிற்குச் சென்றார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்திய நிலையில் ரயில் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றது.

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இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மாம்பலம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர்கள் ரயில் நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தார். அதில், முகமது அலியார் ரயிலில் ஏற முயன்ற போது தவறி ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே சிக்கியதும், தொடர்ந்து நாராயண் சிங் விரைந்து சென்று அவரை மீட்டதும் பதிவாகியிருந்தது.

ரயில் புறப்படும்போது அவசரமாக ஓடிச் சென்று ரயிலில் ஏற முயற்சிப்பது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், ரயில் முழுமையாக நின்ற பிறகே பயணிகள் ஏறி இறங்க வேண்டும் என ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

ELDERLY MAN TRAPPED
GUINDY RAILWAY STATION
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முதியவரை மீட்ட ரயில்வே காவலர்
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