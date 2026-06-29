கோவையில் புலி கொடூரமாக தாக்கியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு - மக்கள் அச்சம்
சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ சுனில் ஆனந்த், மாவட்ட வன அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தாருக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : June 29, 2026 at 11:35 AM IST
கோயம்புத்தூர்: மூணுக்குட்டை என்ற பழங்குடியின கிராமத்தில் புலி கொடூரமாக தாக்கி முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அக்கிராம மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
ஆனைகட்டி அருகே மூணுக்குட்டை என்ற பழங்குடியின மலை கிராமம் உள்ளது. சுற்றிலும் மலைகளால் சூழப்பட்ட இந்த கிராமத்தில் ஏராளமான யானைகள், புலி, சிறுத்தை, காட்டு மாடு என பல்வேறு வன விலங்குகள் உள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளியங்கிரி (62) என்ற முதியவர், கடந்த சனிக்கிழமையன்று காலை 7:30 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து மூணுக்குட்டை காப்பு காட்டிற்கு ஆடுகளுக்கு இலை, தழை சேகரிக்க சென்று உள்ளார். அவர், எப்போதும் மாலை 4 மணிக்கு காட்டை விட்டு வெளியே வருவது வழக்கமாக இருந்த நிலையில், இரவு அவர் வீட்டுக்கு திரும்பவில்லை.
இதுகுறித்து கிடைத்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற வனத்துறையினர், மலை கிராம மக்களுடன் சேர்ந்து வெள்ளியங்கிரியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் இருட்ட தொடங்கியதால் தேடும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வனத்துறையினர் கிராம மக்கள் உதவி உடன் காணாமல் போன வெள்ளிங்கிரியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பகல் ஒரு மணிக்கு மூணுக்குட்டை காப்பு காட்டில் உடல் மிகவும் சிதைந்த நிலையில், கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
வனப்பகுதிக்கு சென்ற வெள்ளியங்கிரியை சிறுத்தை அல்லது புலி கொடூரமாக தாக்கி, கொன்றுள்ளது. பின்னர் அவரது உடலை வனப்பகுதிக்குள் இழுத்துச் சென்று பெரும்பாலான பகுதியை தின்றுவிட்டு, மீதி உடல் பாகங்களை அங்கேயே போட்டு விட்டு சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தகவல் கிடைக்கப் பெற்றதும், காரமடை போலீசார் மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனச்சரக அலுவலர் மனோஜ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை செய்தனர். இதனையடுத்து போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், ”சுற்றிலும் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு நடுவே இந்த பழங்குடியின கிராமம் உள்ளது. இந்த பகுதியில் புலி நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், அவை அடித்து கொன்று இருக்கலாம். சிறுத்தை இவ்வளவு அதிகமாக உடலை சாப்பிட வாய்ப்பு இல்லை. விலங்கு குறித்து கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் கண்டுபிடித்து மக்களின் அச்சத்தை போக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
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இதுகுறித்து தகவல் கிடைக்கப்பெற்றதும் மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ சுனில் ஆனந்த் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மலை கிராம மக்களிடம் நடந்த சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, மாவட்ட வன அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தாருக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
இதனிடையே முதியவர் வெள்ளியங்கிரியை கொன்றது புலியா என்பதை உறுதி செய்ய இன்று வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி, கண்காணிக்க உள்ளதாக மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.