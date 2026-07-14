கோவை அருகே காட்டு யானை தாக்கி முதியவர் உயிரிழப்பு
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளில் யானை நடமாட்டம் பற்றி அறிந்து கொண்டு அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கவனமாக செல்ல வேண்டும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கேரள வனப்பகுதியை ஒட்டிய புதுப்பதி கிராமத்தில் காட்டு யானை தாக்கியதில் முதியவர் உயிரிழந்தார்.
தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கேரள வனப்பகுதியில் மழை பெய்து வரும் சூழலில், அங்கிருந்த யானைகள் அருகில் உள்ள தமிழ்நாடு வனப் பகுதிக்குள் தஞ்சமடைந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளான மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, ஆனைகட்டி பகுதிகளில் யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கேரள வனப்பகுதியை ஒட்டிய கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், கந்தே கவுண்டன் சாவடி அருகே உள்ள புதுப்பதி கிராமத்தை சேர்ந்த 75 வயது முதியவரான நடராஜ் என்பவர், இன்று காலை 6 மணியளவில் அருகில் உள்ள ஓடை பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது அவ்வழியாக வந்த ஒற்றை யானை நடராஜை துரத்தி தாக்கியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார். இதனையடுத்து அவரது அலறல் சத்தத்தை கேட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், அங்கு வந்து சத்தம் எழுப்பி யானையை விரட்டினர்.
பின்னர் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு இது குறித்து தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து அங்கு வந்த வனப்பணியாளர்கள் உதவியுடன், நடராஜை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் வரும் வழியிலேயே நடராஜ் உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து நடராஜ் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், தற்போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் அதிக அளவிலான யானைகள் நடமாட்டம் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஆனைகட்டி, மதுக்கரை பகுதிகளில் அதிகளவிலான யானைகள் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வனத்தை விட்டு வெளியே வருகின்றன. அவ்வாறு இன்று காலை புதுப்பதி அருகே வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியே வந்த யானை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் செல்லும் போது, ஓடை அருகே சென்று கொண்டிருந்த நடராஜ் என்ற முதியவரை தூக்கி வீசியதில் அவர் படுகாயம் அடைந்தார்.
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சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில், முதியவர் நடராஜ் உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்த நடராஜின் குடும்பத்திற்கு முதற்கட்டமாக 50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கப்படும். இந்நிலையில், மலை அடிவார பகுதியில் உள்ளவர்கள் யானை நடமாட்டம் பற்றி அறிந்து கொண்டு அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கவனமாக செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.