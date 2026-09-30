சாலை வசதி இல்லாததால் மருத்துவமனைக்கு செல்ல இயலாத நிலை - மலை கிராமத்திலேயே முதியவர் உயிரிழந்த துயரம்
நெக்னாமலை கிராம மக்களின் துயரத்தை அறிந்த நடிகர் பாலா கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு, அம்மக்களின் அவசர தேவைக்கு ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றை வழங்கிய நிலையில், அந்த ஆம்புலன்ஸூம் தற்போது பயன்படாமல் உள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 2:05 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே மலைக்கிராமத்திற்கு முறையான சாலை வசதி இல்லாததால் நோய்வாய்ப்பட்ட முதியவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாமல் அவர் அங்கேயே உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்த ஆலங்காயம் ஒன்றியத்துகுட்பட்ட பகுதியில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது நெக்னாமலை. இந்த மலையிலுள்ள சிறு கிராமத்தில், சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த கிராமத்திற்கு சாலை, மருத்துவம் உள்ளிட்ட போதிய அடிப்படைகள் இல்லாததால் இங்கு வசிக்கும் மக்கள் தங்களது அன்றாட வாழ்வாதாரத்திற்காக வெளியூர்களுக்குச் சென்று பிழைப்பு நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த கெங்கையன் என்கிற காளியப்பன் (வயது 65), என்பவருக்கு சிறுநீரக தொற்று ஏற்பட்டிருந்ததாகவும், அவர் அதற்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த கிராமத்துக்கு முறையான சாலை வசதி இல்லாததால், மண் சாலை வழியாக தான் காளியப்பனை மலையிலிருந்து அவரது உறவினர்கள் இரு சக்கர வாகனத்தில் அழைத்து கொண்டுபோய் சிகிச்சை அளித்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு காளிப்பனை சிகிச்சைக்காக அழைத்து வந்து மீண்டும் மலை கிராமத்துக்கு கூட்டிச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அவருக்கு மீண்டும் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் கடந்த ஒரு வாரகாலமாக அங்கு பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, கிராமத்திற்கு செல்லும் பாதை சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் முதியவரை மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதன் காரணமாக உரிய நேரத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காமல் காளியப்பன் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து உடலை அவரது உறவினர்கள் மலையிலேயே அடக்கம் செய்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கோரிக்கை
உரிய நேரத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காமல் முதியவர் உயிரிழந்ததையடுத்து, மலைக்கிராமங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு அவசர மருத்துவ உதவி கிடைக்கவும், இது போன்ற உயிரிழப்புகளைத் தடுக்கவும் சாலை வசதி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நெக்னாமலை கிராம மக்களின் துயரத்தை அறிந்த நடிகர் பாலா கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு, அம்மக்களின் அவசர தேவைக்கு ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றை வழங்கிய நிலையில், அந்த ஆம்புலன்ஸூம் தற்போது பயன்படாமல் உள்ளது. எனவே இந்த மலை கிராமத்திற்கு தமிழக அரசு உடனடியாக சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தரவேண்டுமென அம்மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.