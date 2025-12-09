கவனிக்க யாரும் இல்லாததால் முதியவர் எடுத்த விபரீத முடிவு
தன்னை கவனிக்க யாரும் இல்லாததால் தனது இறுதிச்சடங்கிற்கு பணம் சேர்த்து வைத்துவிட்டு முதியவர் விபரீத முடிவு எடுத்துள்ளார்.
Published : December 9, 2025 at 4:39 PM IST
திருப்பத்தூர்: தன்னை கவனிக்க யாரும் இல்லை என முதியவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி, நகராட்சிக்குட்பட்ட, நியூ டவுன் ரயில்வே கேட், அருகே முதியவர் ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள், ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வந்த ரயில்வே காவல் துறையினர், இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முதியவரின் கால் சட்டை பையில், தனது பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை அவர் ஒரு காகிதத்தில் எழுதி வைத்திருந்த நிலையில் அதனை காவல் துறையினர் கைப்பற்றினர். அப்போது இறந்தவர் வாணியம்பாடியை அடுத்த செட்டியப்பனூர் பகுதியை சேர்ந்த சந்திரசேகர் (75) என்பதும், இவர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் புள்ளியல் துறையில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளதும், இவருக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்பதும் தெரிய வந்தது.
மேலும் வயது முதிர்வு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சிரமத்தால் இந்த விபரீத முடிவு எடுக்கிறேன். இதற்கு யாரும் காரணமில்லை. தனது நண்பர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க விரும்பவில்லை. மேலும் என்னை பார்க்க யாரும் வரமாட்டார்கள். இறந்த பின்னர் எனது உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்து, மருத்துவமனையில் இருந்து இடுகாட்டில் புதைத்து விடவும். அதற்காக 25 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை வைத்துள்ளேன்.
|இதையும் படிங்க: அதிரப்பள்ளி அருகே காட்டு யானை தாக்கி ஒருவர் பலி; வனத்துறை அலுவலகத்தை சூறையாடிய பொதுமக்கள்
நான் குடியிருக்கும் வீட்டில், சடலத்தை வைக்க விரும்பவில்லை. தயவு செய்து என்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வாணியம்பாடி நகர காவல் ஆய்வாளருக்கு கைப்பட கடிதம் எழுதி வைத்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.
அதனை தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து, ஜோலார்பேட்டை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.