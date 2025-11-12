ETV Bharat / state

கோவையில் மோதிரத்திற்காக 80 வயது மூதாட்டி கொலை... பக்கத்து வீட்டு முதியவர் கைது!

பிரேத பரிசோதனையில் மூதாட்டியை கழுத்தை நெறித்துக் கொலை செய்திருப்பது உறுதியானது. அதன்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சந்தேகத்தின்பேரில் பக்கத்து வீட்டு முதியவரை விசாரணைக்கு அழைத்தனர்.

அருக்காணி அம்மாள் அணிந்திருந்த தங்க மோதிரம்
அருக்காணி அம்மாள் அணிந்திருந்த தங்க மோதிரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 12, 2025 at 10:54 PM IST

கோயம்புத்தூர்: ஒரு சவரன் தங்க மோதிரத்திற்காக மூதாட்டியை கொலை செய்துவிட்டு தப்பிய பக்கத்து வீட்டு முதியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி அன்னூர் சாலையில் உள்ள வளையபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி மனைவி அருக்காணி அம்மாள் (80). இவர்களுக்கு ஒரு மகனும், மூன்று மகள்களும் உள்ளனர். கணவர் இறந்துவிட்ட நிலையில், அருக்காணி அம்மாள் தனியாக வசித்து வந்தார். மகன் கிட்டாம்பாளையம் பகுதியில் தனியாக குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை அருக்காணி அம்மாளுக்கு அவரது மூத்த மகள் சாந்தாமணி உணவு எடுத்துச் சென்று கொடுத்துள்ளார். தொடர்ந்து நேற்று காலை மீண்டும் உணவுடன் சென்ற போது கட்டிலில் அருக்காணி அம்மாள் இறந்து கிடந்தார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் அங்கு சோதனை செய்து பார்த்த போது, அருக்காணி அம்மாள் அணிந்திருந்த மோதிரம் காணாமல் போயிருந்தது. இதுகுறித்து சாந்தாமணி கருமத்தம்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

கொலையான அருக்காணி அம்மாள்
கொலையான அருக்காணி அம்மாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் மூதாட்டியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பிரேத பரிசோதனையில் மூதாட்டியை கழுத்தை நெறித்துக் கொலை செய்திருப்பது உறுதியானது.

இதனை அடுத்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், அண்டை வீட்டில் வசிக்கும் கோபாலன் (65) மீது சந்தேகம் கொண்டு விசாரணைக்கு அழைத்தனர். முதலில் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்த கோபாலன், தீவிர விசாரணையில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

கைதான கோபாலன்
கைதான கோபாலன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அருக்காணி அம்மாள் விரலில் அணிந்திருந்த ஒரு பவுன் தங்க மோதிரத்தை திருட முயன்ற போது, எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், கோபாலன் கழுத்தை நெறித்துக் கொலை செய்ததும், மோதிரத்தைப் பறித்துக்கொண்டு தப்பியதும் தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து போலீசார் கோபாலனிடமிருந்து மோதிரத்தைப் பறிமுதல் செய்து அவரைக் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து சூலூர் நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

ஒரு சவரன் தங்க மோதிரத்திற்காக மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

