வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டி அடித்து கொலை - நெல்லையில் கொடூர சம்பவம்
மூதாட்டியை தாக்கி கொலை செய்த மர்ம நபர் குறித்து சிசிடிவி காட்சி மூலம் பணகுடி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி: வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து பணகுடி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பணகுடி தெற்கு ரத வீதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவுடையம்மாள் (88). கணவர் இறந்துவிட்டதால் தனது மூன்று மகன்களுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் ஆவுடையம்மாளின் மகன்கள் மூன்று பேரும் சபரிமலைக்கு சென்றுள்ளனர். இதனால் மூதாட்டி வீட்டில் தனியாக இருந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு ஆவுடையம்மாள் திடீரென கூச்சலிட்டுள்ளார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து பார்த்த போது ஆவுடையம்மாள் தலை கழுத்து மற்றும் உடல் முழுவதும் காயங்களுடன் கிடந்துள்ளார்.
பின்னர் ஆவுடையம்மாளை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த பணகுடி போலீசார், ஆவுடையம்மாளிடம் விசாரணை செய்த போது, தான் தனியாக இருப்பதை அறிந்து ஒரு நபர் வீட்டுக்குள் வந்து, தன் கழுத்தை நெறித்தும் அடித்தும் துன்புறுத்தியதாக கூறினார்.
அதனடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பணம், நகைக்காக மூதாட்டியை மர்ம நபர் தாக்கினாரா? அல்லது வேறு எதும் முன்பகையால் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் அவரது வீட்டின் அருகில் உள்ள சிசிடிவியில் இளைஞர் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு மூதாட்டி வீட்டிற்குள் செல்லும் காட்சி பதிவாகியிருந்தது. எனவே அந்த நபர் யார்? என்பது குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி ஆவுடையம்மாள், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் நேற்று உயிரிழந்தார். எனவே இச்சம்பவத்தை திருட்டு வழக்காக பதிவு செய்திருந்த பணகுடி போலீசார், கொலை வழக்காக மாற்றியுள்ளனர்.
இது குறித்து பணகுடி காவல்நிலைய அதிகாரி ஒருவர் நமது செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், ”என்ன காரணத்திற்காக மூதாட்டி தாக்கப்பட்டார் என்பது இதுவரை தெரியவில்லை. குற்றவாளியை பிடித்தால் தான் உண்மை தெரிய வரும், திருடும் நோக்கத்தோடு அந்த நபர் மூதாட்டியின் வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம். ஆனால் வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் எதுவும் திருடு போகவில்லை. எனவே இந்த சம்பவத்தில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நீடிக்கிறது. இந்த வழக்கில் போலீஸ் தனிப்படையினர் பல்வேறு இடங்களில் குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர்” என்றார்