சொத்தை எழுதி வாங்கி விட்டு ஏமாற்றிய மகன்! மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்த மூதாட்டி!
கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி தனது பூர்வீக வீட்டை மீட்டு தரக் கோரி தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தார்.
Published : November 6, 2025 at 7:32 PM IST
தேனி: தன்னை பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி பூர்வீக சொத்தை எழுதி வாங்கி விட்டு ஏமாற்றிய மகன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மூதாட்டி ஒருவர் புகார் அளித்தார்.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே டி.பொம்மிநாயக்கன்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்புலட்சுமி (85). இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் மற்றும் மூன்று மகள்கள் உள்ளனர். மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் அனைவருக்கும் திருமணம் முடிந்து விட்டது. இவரது கணவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்த நிலையில் மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி தனது அனைத்து சொத்துக்களையும் மகன்கள், மகள்களுக்கு பிரித்துக் கொடுத்து விட்டு தனது பூர்வீக வீட்டில் மூத்த மகன் கஸ்தூரி ராஜா அவரது மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில் மூதாட்டியை பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி அவரது பெயரில் இருந்த பூர்வீக வீட்டை மூத்த மகன் கஸ்தூரி ராஜா தனது பெயரில் எழுதி வாங்கி விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், அவர் மூதாட்டி சுப்புலட்சுமியை சரிவர கவனிக்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி கடந்த சில மாதங்களாக தனது மகள் ஒருவர் வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
மகன் வீட்டை விட்டு துரத்தியதால் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்த மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி, தனது பூர்வீக வீட்டை மீட்டு தரக் கோரி தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தார். சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அபகரித்துக் கொண்டு தன்னை பராமரிக்காத மகன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தள்ளாத வயதிலும் வந்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்தார்.
இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி சுப்புலட்சுமி கூறுகையில், "இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் மூத்த மகன் வீட்டில் வசித்து வந்தேன், எனது மூத்த மகன் கஸ்தூரி அவரது மனைவி ஆகியோர் என்னை கொடுமைப்படுத்தி தற்போது வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விட்டனர். தற்போது எனக்கு வசிக்க இடம் இல்லாமல் எனது மகள் வீட்டில் வசித்து வருகிறேன். தற்போது எனக்கு 85 வயதாகிறது. வீட்டை விட்டு துரத்தினால் நான் எங்கே போவேன்?" என்று கண்ணீருடன் கேள்வி எழுப்பினார்.