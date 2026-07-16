சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் சுற்றுலா விடுதிகளுக்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள்
சட்ட விரோத ரிசார்ட்களால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாக ஒலி விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் நிறுவனர் கற்பகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
Published : July 16, 2026 at 9:10 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் அனுமதி இன்றி செயல்பட்டு வந்த 21 ரிசார்ட்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதியில் உள்ள முக்கியமான மலைக்கிராமங்கள் தாளவாடி, ஆசனூர் மற்றும் கேர்மாளம். இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கிராமமாகவும், வன விலங்குகள் அதிகம் நடமாடும் கிரமமாகவும் இவை இருப்பதால் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலாதலங்களாகவும் இந்த கிராமங்கள் காட்சியளிக்கின்றன.
இங்கு அனுமதி இன்றி செயல்படும் ரிசார்ட்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒலி விழிப்புணர்வு இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கின் அடிப்படையில், நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி ஏற்கனவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அனுமதி இன்றி செயல்பட்டு வந்த 42 ரிசார்ட்களுக்கு ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
இந்த நிலையில், மேலும் 23 ரிசார்டுகள் அனுமதியின்றி செயல்படுவது தெரிய வந்ததை அடுத்து, அவற்றிற்கு சீல் வைக்கும் பணியில் தாளவாடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தலைமையில் வருவாய் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் இன்று (ஜூலை 16) ஈடுபட்டனர். இந்த 23 ரிசார்ட்களில் இரண்டின் உரிமையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தடை ஆணை பெற்றுள்ளதால், 21 ரிசார்ட்களுக்கு மட்டுமே அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
வழக்கின் பின்னணி விபரம்
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் சட்ட விரோதமாக செயல்படும் ரிசார்ட்களை அகற்றுவதற்கான உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டதை அடுத்து தலமலை, கேர்மாளம் மற்றும் ஆசனூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த 42 தங்கும் விடுதிகளுக்கு ஜனவரி 6ம் தேதி ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கி எச்சரித்தனர்.
ஆனால், தங்கும் விடுதி உரிமையாளர்கள் எந்தவித ஆணவங்களையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை. ஆகையால் ஜன 13 ஆம் தேதி ஊரக வளர்ச்சித்துறை உதவி இயக்குநர் உமா சங்கர் தலைமையில் 5 குழுக்களாக பிரிந்து வருவாய், காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து சட்டவிரோதமாக இயங்கிய தங்கும் விடுதிகளுக்கு சீல் வைத்தனர்.
சட்டவிரோத ரிசார்ட்களால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாக ஒலி விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் நிறுவனர் கற்பகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.