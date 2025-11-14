"அடிப்படை வசதிகள் இல்லை" - அதிகாரிகளை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்!
அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் கிராம சபையை புறக்கணித்து கருப்புக்கொடி கட்டியும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனர்.
Published : November 14, 2025 at 10:30 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே அடிப்படை வசதிகள் செய்துதரக் கோரி பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகளை கண்டித்து, மனிதநேய மக்கள் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தேவலாபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பாங்கிஷாப், பேஷ்இமாம் நகர், கோல்டன் சிட்டி, ஸ்டார் சிட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இப்பகுதியில் சாலைகள், கழிவுநீர், கால்வாய் வசதி, குடிநீர், தெருவிளக்கு போன்ற எவ்வித முறையான அடிப்படை வசதிகளு்ம் இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த வசதிகளை செய்தரக் கோரி, அப்பகுதி மக்கள் அரசு அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்துள்ளனார். ஆனால் இதுவரையில் அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் கிராம சபையை புறக்கணித்து கருப்புக்கொடி கட்டியும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனர்.
மேலும், அதிகாரிகள் அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து மட்டுமே செல்வதாகவும், அடிப்படை வசதிகளை செய்துதர எவ்வித ஏற்பாடுகளையும் இதுவரையில் செய்யவில்லை எனவும் கூறி அதிகாரிகளை கண்டித்து இன்று (நவ14) பாங்கிஷாப் பகுதியில் உள்ள வெங்கடசமுத்திரம் கூட்டச்சாலையில், மனிதநேய மக்கள் கட்சியினர் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
அதனை தொடர்ந்து, சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டவர்களிடம் காவல் துறையினர் மற்றும் மாதனூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மகராசி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுப்பட்டதை தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்துச் சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் 1 மணி நேரமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.