வேலூர் மாவட்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தேர்தல் அதிகாரி ஆய்வு

வேலூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பார்வையாளர்கள், காவல்துறை பார்வையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் மையத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 9:44 PM IST

வேலூர்: தொரப்பாடியில் அமைந்துள்ள தந்தை பெரியார் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் அதிகாரியுமான சுப்புலெட்சுமி தலைமையில் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்டத்தில் வேலூர், காட்பாடி, குடியாத்தம், கேவிக்குப்பம் மற்றும் அணைக்கட்டு ஆகிய ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும், மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் அனைத்தும், தொரப்பாடியில் உள்ள தந்தை பெரியார் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட உள்ளன. அங்கு மே 4ஆம் தேதி ஐந்து தொகுதிகளின் வாக்குகள் எண்ணப்படும்.

இந்நிலையில், வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், வாக்குப்பதிவு மற்றும் எண்ணிக்கை செயல்முறைகளின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து அதிகாரிகள் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர். மேலும், ஐந்து தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பார்வையாளர்கள், காவல்துறை பார்வையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் மையத்தின் பாதுகாப்பு, கண்காணிப்பு, மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ளதால், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் ஆணைய உத்தரவின்படி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படை மற்றும் நிலை கண்காணிப்பு குழுவினர் 24 மணி நேரமும் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக பொதுமக்கள் ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரை மாநிலம் முழுவதும் ரூ.75 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி நேற்று வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த லட்சுமணபுரம் பகுதியில் பறக்கும் படையினர் நடத்திய வாகன சோதனையில் காரில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.6.85 லட்சம் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அந்த தொகை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

