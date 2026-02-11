கல்குவாரிகளில் விதிமுறை மீறலா? - அதிகாரிகள் ஆய்வு
அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டியெடுத்து அரசுக்கு பல கோடி மதிப்பில் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறி பொதுமக்கள் கல்குவாரிக்கு எதிராக 100 நாட்களுக்கு மேலாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : February 11, 2026 at 9:53 PM IST
மதுரை: பொதுமக்களின் புகாருக்குள்ளான கல் குவாரிகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி வட்டம் கல்லணை, அச்சங்குளம், தூம்பகுளம் புதூர், நெடுங்குளம், உலகாணி ஊராட்சியில் செயல்படும் கல்குவாரிகள் அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள், ஆற்று கண்மாய் நீர்நிலைகள், பஞ்சமி நிலங்கள், நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்படை நிலங்ளை சட்ட விரோதமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்து, அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டியெடுத்து அரசுக்கு பல கோடி மதிப்பில் வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறி அக்கிராம மக்கள் கல்குவாரிக்கு எதிராக 100 நாட்களுக்கு மேலாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அக்கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கல்லணை உள்ளிட்ட 4 கிராமங்களில் உள்ள கல்குவாரிகளுக்கான அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும், தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தினை மிரட்டி அபகரித்து கல்குவாரிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கல்குவாரிகள் நில ஒப்படை, கோயில் மற்றும் நீர் நிலை புறம்போக்கு நிலங்களில் சட்டவிரோத நில ஆக்கிரமிப்புகள் அரசுக்கு நிதியிழப்பு ஏற்படுத்தி உள்ள நிலங்களை திரும்ப பெற்றுத் தரக் கோரியும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க கடந்த திங்களன்று வந்திருந்தனர்.
அப்போது திடீரென தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் காரை முற்றுகையிட்டு முழக்கங்கள் எழுப்பியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் கிராமத்தினருடன் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையிலும், கலைந்து செல்லாமல் நீண்ட நேரமாக போராட்டத்தை தொடர்ந்து வந்தனர். இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்த நிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சென்றதால் கைது செய்தவர்களை போலீசார் விடுவித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து கிராமத்தில் உள்ள கல்குவாரிகள் குறித்து ஆய்வு செய்து உரிய அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.
இது குறித்து பேசிய கிராமத்தினர், பல ஆண்டுகளாக எங்கள் கிராமத்தில் சட்டவிரோத குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் பட்டியலின மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடங்களை ஆக்கிரமித்து கல்குவாரிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினர். கல்குவாரிக்கு எதிராக பல நாட்களாக கிராமத்தினர் போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினர்.
இந்நிலையில் கள்ளிக்குடி வட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரிகள் விதிமுறைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனவா என்பது குறித்து இன்று தாசில்தார் தலைமையிலான அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.
இதுகுறித்து கல்லணை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்திரன் என்பவர் தொலைபேசி வழியாக நம்மிடம் கூறியபோது, "தற்போது அதிகாரிகள் முழுவதுமாக இப்பகுதியை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மேலும் அக்குறிப்பிட்ட கல்குவாரிகளில் ஏதேனும் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதா எனவும் ஆய்வு செய்துள்ளனர். கிராமத்தினரை பொறுத்தவரையில் இப்பகுதியில் கல்குவாரிகள் செயல்படாமல் முடக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. ஆகையால் அதனை மாவட்ட ஆட்சியர் செயல்படுத்துவார் என நம்புகிறோம் என்றார்.