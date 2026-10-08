வரி விஷயத்தில் காட்டும் வேகத்தை பொதுமக்களுக்கு சேவை வழங்குவதில் காட்டுவதில்லை - அதிகாரிகளை கடிந்து கொண்ட உயர்நீதிமன்றம்
அதிகாரிகளின் இதே நடைமுறை தொடர்வதை நீதிமன்றம் நீண்ட காலத்திற்கு அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்காது என்று நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.
Published : October 8, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: பொதுமக்கள் வரி செலுத்தத் தவறினால் உடனடியாகச் சேவையைத் துண்டிக்கும் அதிகாரிகள், அவர்களுக்கு மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதில் அதே வேகத்தைக் காட்டுவதில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை தேனாம்பேட்டை எல்லை அம்மன் காலனி பகுதியில் உள்ள சாலையில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வரும் வாகன நிறுத்தமிடம் மற்றும் அனுமதி பெறாத ஒர்க் ஷாப்பை அகற்ற கோரி சாஜு அலெக்ஸ் என்பவர் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம் சுப்ரமணியம் மற்றும் ஆர். ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "சொத்து வரி, குடிநீர் வரி, லைசென்ஸ் கட்டணம் போன்றவற்றை மாநகராட்சி உயர்த்திக் கொண்டே போகிறது. அதற்கேற்ப பொதுமக்கள் தினமும் பயன்படுத்தும் சாலை வசதி, ஆக்கிரமிப்பில்லாத நடைபாதைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை தரமானதாக வழங்க வேண்டியது அதிகாரிகளின் கடமையாகும்.
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பொதுமக்கள் வரி செலுத்தத் தவறினால் உடனடியாகச் சேவையைத் துண்டிக்கும் அதிகாரிகள், அவர்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதில் அதே வேகத்தைக் காட்டுவதில்லை என கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின்மீது எந்த நடவடிக்கையையும் அதிகாரிகள் எடுக்கவில்லை. அதிகாரிகளின் இதே நடைமுறை தொடர்வதை நீதிமன்றம் நீண்ட காலத்திற்கு அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்காது" என்று நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
மேலும், சென்னை மாநகரில் ஆக்கிரமிப்பில்லாத நடைபாதைகள் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இரண்டு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை வரும் அக்டோபர் 26 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.