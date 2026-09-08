கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணங்களுக்கு அதிகாரிகளின் அலட்சியமே முக்கியக் காரணம் – சட்டப்பேரவையில் வைக்கப்பட்ட கோகுல்தாஸ் ஆணைய இறுதி அறிக்கை
கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தில், கள்ளச்சாராய விற்பனையாளர்களுக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் இடையே கேடான கூட்டணி இருந்தது மிகத் தெளிவாகத் தெரிகிறது என்று கோகுல்தாஸ் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 8, 2026 at 5:50 PM IST
-By எஸ்.உசேன்
கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணங்களுக்கு அதிகாரிகளின் அலட்சியமே முக்கியக் காரணம் என்று அதுகுறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட கோகுல்தாஸ் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19 மற்றும் 20-ஆம் தேதிகளில் மெத்தனால் கலந்த சாராயத்தை குடித்ததால் பலரும் உயிரிழக்க நேரிட்டது. மாநில அளவில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி அந்த சம்பவத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் குறித்து அப்போதைய திமுக அரசு, நீதிபதி கோகுல்தாஸ் தலைமையில் விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்து உத்தரவிட்டது. அன்றே, ஆணையம் விரைந்து சென்று மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டது.
இந்நிலையில், நீதிபதி கோகுல்தாசின் விசாரணை இறுதி அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் இன்று வைக்கப்பட்டது. அந்த அறிக்கையில், "கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கருணாபுரத்தில் சட்டவிரோதமாக காய்ச்சி விற்கப்பட்ட நச்சுத்தன்மையுடன் கூடிய கள்ளச்சாராயத்தை குடித்ததால் அங்கு 2 பேர் மரணமடைந்தனர். அதன் பிறகுதான் இந்த சம்பவம் தொடர்பான உண்மை வெளியே தெரிந்தது.
இந்த சம்பவத்தில் 70 பேர் உயிரிழந்தனர். 161 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கல்வராயன் மலை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் பல முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. விசாரிக்கப்பட்ட 433 பேரில், 157 பேர் கள்ளச்சாராயத்தால் மோசமான அல்லது சாதாரண பாதிப்பை அடைந்தவர்கள். விசாரிக்கப்பட்ட 69 சாட்சிகள், இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் ஆவர்.
17.6.2024 முதல் 20.6.2024 வரை கள்ளக்குறிச்சி, சங்கராபுரம், கச்சிராப்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் 231-க்கும் மேற்பட்ட விளிம்புநிலை மக்கள், உள்ளூர் விற்பனையாளர்களிடம் இருந்து சட்ட விரோதமாக காய்ச்சப்பட்ட மெத்தனால் கலந்த கள்ளச்சாராயத்தை குடித்துள்ளனர். கள்ளச்சாராயத்தை வாங்கிக் குடித்து, சிகிச்சைக்குப் பிறகு பிழைத்த அனைவரும் யார் யாரிடம் அதை வாங்கினர் என்ற விவரங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
மெத்தனால் ஒரு போதைப்பொருள் இல்லை என்றாலும், வியாபார நோக்கத்திற்காக நேர்மையற்ற வியாபாரிகளால் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைத் தடுக்க விதிகள் கடுமையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும். மதுவிலக்கு சட்டத்திற்குள் அதுதொடர்ந்து நீடிப்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மதுவிலக்குச் சட்டத்தை அமல்படுத்த பரிந்துரை
1991-ஆம் ஆண்டு முதல் 2000-ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த தொடர் துயர சம்பவங்களையடுத்து, தமிழ்நாடு மதுவிலக்குச் சட்டத்தை அமல்படுத்த அரசுக்கு அப்போதைய டிஜிபி பரிந்துரைத்தார். அதன்படி, 18.2.2002 தேதியிட்ட அரசாணைப்படி அன்று மெத்தில் ஆல்கஹால், மதுவிலக்கு சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை அதிகாரிகள் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு இருந்தால், மெத்தில் ஆல்கஹால் பயன்பாட்டை தடுத்திருக்கலாம்.
1971-ஆம் ஆண்டு முதல் மதுவிலக்கு கொள்கையை அரசுகள் செயல்படுத்தாததால் பெரும்பாலான மக்கள், மதுப்பிரியர்களாக மாறிவிட்டனர். அதிக விலை கொடுத்து டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுவை வாங்குவதைவிட, குறைந்த விலையில் எந்த நேரத்திலும் கள்ளச்சாராயம் கிடைப்பதால் மதுப்பிரியர்கள் மாற்று வழியை நாடுகின்றனர்.
கள்ளச்சாராய விற்பனைக்கு ஏலம்
அங்கு கள்ளச்சாராய விற்பனைக்காக சட்ட விரோதமாக ஏலம் நடத்துகின்றனர். வெற்றி பெற்ற ஏலதாரருக்கு அதை விற்க எந்த இடையூறும் இருக்காது. அந்த ஏலதாரர் ரூ.5 லட்சம் கொடுத்ததும் அதற்கான உரிமமும் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளாதவர், ஊரைவிட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார். அந்த பணம் கோவில் திருவிழாக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றை எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காதது வேதனையளிக்கிறது.
எப்படி ஒழிப்பது?
மதுவிலக்கு சட்டத்தின் அனைத்து விதிகளையும் அதிகாரிகள் கண்டிப்புடன் செயல்படுத்தினால் கள்ளச்சாராயம் உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களின் அச்சுறுத்தலை ஒழிக்க முடியும்.
மேலும், மக்கள் நலன் கருதும் இந்த மாநிலத்தில் ஒரு காலக்கெடுவுக்குள் முழுமையான மதுவிலக்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அரசின் வருவாயை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் அல்லாமல் மதுபான விற்பனையை படிப்படியாக குறைக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். இயற்கை மதுபானமான கள் இறக்குவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
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மது விற்பனையாளர்- காவல் துறை இடையே கேடான கூட்டணி
கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தில் காவல்துறை, வருவாய்த்துறை, வனத்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அலுவலர்கள் இடையே ஒத்துழைப்பு இல்லை. கள்ளச்சாராய விற்பனையாளர்களுக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் இடையே கேடான கூட்டணி இருந்தது மிகத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. இதுபோன்ற கூட்டணி உடைக்கப்பட வேண்டும். கடமையை செய்யத் தவறிய அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கை தொடர்பாக அரசாணை வெளியீடு
இந்நிலையில், கோகுல்தாஸ் ஆணையத்தின் அறிக்கையின் மீது தலைமைச் செயலாளர் சாய் குமார் விரிவான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணம் தொடர்பாக, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி, விசாரணை ஆணையம் தனது இறுதி அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்தது. வாய்மொழி மற்றும் ஆவணச் சான்றுகளை ஆய்வு செய்த பின்னர், ஆணையம் பல்வேறு முக்கியப் பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது.
நிவாரண உதவிகள்
கள்ளச்சாராய சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 70 பேரின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு தலா ரூ.10 லட்சமும், பாதிக்கப்பட்ட 161 பேருக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரமும் ஏற்கனவே அரசு நிதியில் இருந்து நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பெற்றோரை இழந்த 31 குழந்தைகளுக்கு 2025 செப்டம்பர் முதல் 2026 மார்ச் வரை மாதந்தோறும் தலா ரூ.4,000 பராமரிப்புத் தொகையும் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.
அதிகாரிகளின் அலட்சியமே முக்கியக் காரணம்
மெத்தனால் மற்றும் நீர் கலந்த கள்ளச்சாராயத்தையே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அருந்தியதாக விசாரணை ஆணையம் கண்டறிந்துள்ளது.
மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு, காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளின் தீவிர அலட்சியமும், கடமையை முறையாகச் செய்யாததுமே சம்பவத்துக்கு முக்கியக் காரணம் என ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
கள்ளச்சாராய விற்பனை அதிகமாக நடைபெறும் பகுதிகள் எனத் தெரிந்திருந்தும், ஆரம்பத்திலேயே உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சிக்கு அபாயகரமான மெத்தனால் வேதிப்பொருள் கடத்தி வரப்பட்டதை மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் முறையாகக் கண்காணிக்கத் தவறியதாகவும் ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை
கள்ளக்குறிச்சி, சங்கராபுரம், கச்சிராயபாளையம், திருக்கோவிலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பணியாற்றிய காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள், ஆய்வாளர்கள், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
அதேபோல் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், கிராம உதவியாளர்கள், வருவாய் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வட்டாட்சியர்கள் மீதும் துறைரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகள் தொடர பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
2023-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நடைபெற்ற கள்ளச்சாராய சம்பவத்துக்குப் பிறகும், 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19-ஆம் தேதி வரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்ட விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
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காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளை சிறிய பிரிவுகளாகப் பிரித்து, தலைமைக் காவலர் பதவிக்குக் குறையாத அதிகாரியை நோடல் அதிகாரியாக நியமிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வராயன் மலைப்பகுதியில் கள்ளச்சாராய உற்பத்தியைத் தடுக்க தனியாக மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவை அமைக்கவும், கரியாலூர் மற்றும் சேராப்பட்டு ஆகிய கிராமங்களில் புதிய காவல் நிலையங்களை அமைக்கவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகள்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் படித்த மற்றும் பாமர இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் புதிய தொழிற்சாலைகளைத் தொடங்க வேண்டும் என்றும் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
கள்ளச்சாராய விற்பனையை முற்றிலுமாகத் தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை மற்றும் பிற துறை அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை அமைக்கவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மெத்தனால் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்க சட்டத் திருத்தம்
மெத்தனால் பயன்பாடு, சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்தை கண்காணிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு மதுவிலக்குச் சட்டம்-1937 மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் கடுமையான விதிகள் மற்றும் தண்டனைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
ஓய்வுபெற்ற மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளைக் கொண்ட சார்பற்ற மாவட்ட அளவிலான ஆய்வுக் குழுவை அமைத்து, மாதந்தோறும் தவறிழைக்கும் அதிகாரிகளைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளச்சாராய வியாபாரிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்படும் சொத்துகள் மற்றும் வசூலிக்கப்படும் அபராதத் தொகையைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான மறுவாழ்வு நிதியை உருவாக்கவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மறுவாழ்வு உதவிகள்
பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு நல விடுதிகளில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் கல்வி, உணவு மற்றும் இருப்பிட வசதிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும், படிப்பை முடித்த பிறகு வேலைவாய்ப்பில் தளர்வுகளுடன் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளச்சாராயத்தால் பகுதி அளவில் ஊனமுற்றவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும், முழுமையாக ஊனமுற்றவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
கணவரை இழந்த பெண்களுக்கு உடனடியாக விதவை ஓய்வூதியம் வழங்குவதுடன், சுயதொழில் தொடங்க நீண்டகால அடிப்படையில் குறைந்த வட்டியில் கடன் வசதி செய்து தரவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்விக்கடன்
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த தகுதியான குழந்தைகளுக்கு கல்விக் கடன் வழங்கவும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார மையங்களில் தலா 5 படுக்கைகள் கொண்ட போதை மறுவாழ்வுப் பிரிவுகளை அமைக்கவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மூலம் வாரந்தோறும் சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை வழங்கவும் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கை மற்றும் பரிந்துரைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட தமிழக அரசு, இதுதொடர்பாக உரிய மேல்நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ளுமாறு தலைமைச் செயலகத்தின் அனைத்துத் துறைச் செயலாளர்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது" என்று அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.