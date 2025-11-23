'நிவாரணம் கொடுத்தாச்சு...' பொய் சொல்லி எம்எல்ஏவிடம் சிக்கிய அதிகாரி.. அதிர்ச்சியான நெல்லை விவசாயிகள்!
சட்டமன்ற மன்ற உறுப்பினர் ஆய்வின் போது, பயிர் இழப்பீடு தொடர்பாக அதிகாரிகள் உண்மையை கூறாமல் தவறான தகவலை கூறுவது ஏன்? என்று விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : November 23, 2025 at 7:15 PM IST
திருநெல்வேலி: பயிர் சேதங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காமல், வழங்கியதாக அரசு அதிகாரி எம்எல்ஏவிடம் கூறியதால் விவசாயிகள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
நெல்லை மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி அருகே உள்ள மேலச்செவல் பகுதியில் இருந்து பிரஞ்சேரி செல்லும் சாலையோரத்தில் மேலச்சேவல், கீழ சேவல், பிராஞ்சேரி மற்றும் சொக்கலிங்கபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சுமார் 500 ஏக்கரில் வாழைகள் பயிரிட்டுள்ளனர்.
இங்கு விளைவிக்கப்படும் வாழைகள் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளா மாநிலத்துக்கு அதிகளவு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. தற்போது அங்கு பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழைகள் குலை தள்ளிய நிலையில் இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், நேற்று அப்பகுதியில் பலத்த சூறைக் காற்று வீசியபடி மழை பெய்துள்ளது. இதில் குலை தள்ளிய நிலையில் இருந்த சுமார் ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் காற்றில் முறிந்து விழுந்து சேதமாகின.
இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர். தற்போது வரை வாழை ஒன்றுக்கு ரூ.200 முதல் ரூ.300 வரை செலவு செய்துள்ளதாகவும், இதற்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர். இந்நிலையில், பாதிக்கட்ட விவசாய பகுதிகளை இன்று (நவ.23) அதிமுக அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இசக்கி சுப்பையா நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
சூறை காற்றில் சாய்ந்த வாழைகள் மற்றும் அதற்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் ஆகியவற்றை விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தார். அப்போது தோட்டக்கலைத்துறையின் இளம் அதிகாரி ஒருவர் அங்கிருந்தார். அவரிடம், நீங்கள் யார் என்றதும் ஏடி இன்சார்ஜ் (உதவி இயக்குனர் பொறுப்பு) என அந்த அதிகாரி பதில் கூறினார். உடனே ''உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கும், பாதிப்புக்கு என்ன செய்யப்போகிறீர்கள்?, கடந்தாண்டு பாதிப்புக்கு நிவாரணம் கொடுத்தாச்சா?'' என எம்எல்ஏ கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அதிகாரி 'கொடுத்தாச்சு' என கூறவே அருகில் இருந்த விவசாயிகள் 'இல்லை.. இல்லை' என்றனர்.
உடனே அந்த அதிகாரி, ''நிவாரணம் கொடுக்கவில்லை, ரிப்போர்ட் கொடுத்தோம்'' என சொல்லவே, எம்எல்ஏ உள்பட அங்கிருந்த அனைவரும் சிரித்து விட்டனர். பின்னர் விவசாயிகள், ''கொடுக்கலன்னு சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க'' என்று அதிகாரியை பார்த்து கூறினார். உடனே எம்எல்ஏ, திரைப்படம் ஒன்றின் பெயரை சொல்லி அதிகாரிகளை விமர்சித்தார். பின்னர் பாதிப்பை கணக்கெடுத்து விட்டீர்களா? எவ்வளவு வாழை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது? ஒரு வாழைக்கு ஆன செலவு என்ன? என எம்எல்ஏ கேட்டார். அதற்கு அதிகாரி, ''மொத்தம் 30 ஹெக்டர் நிலத்தில் ஒன்றரை லட்சம் வாழைகள் சாய்ந்துள்ளன. ஒரு வாழைக்கு ரூ.200ல் இருந்து 250 வரை செலவாகும்'' என கூறினார்.
உடனே எம்எல்ஏ, ''விவசாயிகளுக்கு லாபம் வேண்டாம் செலவு செய்த பணத்தையாவது நிவாரணமாக கொடுங்கள்'' என்றார். அதற்கு விவசாயிகள், நிவாரணம் தராவிட்டால், ''தற்கொலை செய்துகொள்வோம்'' என்றனர். உடனே எம்எல்ஏ, ''நாம் ஏன் தற்கொலை செய்துகொள்ள வேண்டும்? அதற்காகவே அரசு உள்ளது?'' என்று விவசாயிகளை ஆறுதல் படுத்தினார்.
பின்னர் அங்கிருந்தபடி உயரதிகாரியை சொல்போனில் தொடர்பு கொண்டு, ''விவசாயிகள் பிரச்னையை தீர்த்து வையுங்கள், இல்லா விட்டால் நானே இறங்கி விடுவேன். என்னை இறங்க வைத்து விடாதீர்கள்'' என எச்சரித்து விட்டு சென்றார்.
பொதுவாக இதுபோன்று மழைக்காலங்களில் வாழை, நெல் போன்ற பயிர்கள் சேதமடைகின்றன. அரசு அதிகாரிகள் ஆண்டுதோறும் இதுபோன்ற கணக்கெடுப்புகள் நடத்தினாலும், உரிய நிவாரணம் வழங்குவதில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த முறை ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு நிவாரணம் வழங்கவில்லை என அதிகாரி ஒருவர் நேரடியாக எம்எல்ஏவிடம் ஒப்புக்கொண்ட சம்பவம் விவசாயிகளிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பாதிப்பு எவ்வளவு?
வாழை பாதிப்பு குறித்து நேற்று நமது ஈடிவி தளத்தில், ஒன்றரை வாழைகள் சாய்ந்திருப்பதாக துல்லியமாக கூறியிருந்தோம். இன்று அதிகாரியும் அதே தகவலை தான் எம்எல்ஏவிடம் கூறினார். இரண்டு நாட்களாக நடந்த கணக்கெடுப்பில் மொத்தம் 30 ஹெக்டர் (கிட்டத்தட்ட 70 ஏக்கர்) பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த ஒன்றரை லட்சம் வாழைகள் சாய்ந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.