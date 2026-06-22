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காலை உணவுத் திட்டத்தில் டிபனுக்கு பதில் பிஸ்கட்டா? தூத்துக்குடி பள்ளியில் அதிரடி ஆய்வு

காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு பிஸ்கட் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விளாத்திக்குளம் தொடக்கப்பள்ளியில் ஆய்வில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள்
விளாத்திக்குளம் தொடக்கப்பள்ளியில் ஆய்வில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 6:33 PM IST

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தூத்துக்குடி: காலை உணவுத் திட்டத்தில் சிற்றுண்டிக்கு பதிலாக பிஸ்கட் கொடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்த நிலையில், விளாத்திக்குளம் தொடக்கப்பள்ளியில் அதிரடி ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளிலும் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், 5-ஆம் வகுப்பு வரை செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இத்திட்டம் விரைவில் 8ஆம் வகுப்பு வரை நீட்டிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தை பார்த்து, பிற மாநிலங்களிலும் காலை உணவு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு காலை உணவுக்கு பதில் பிஸ்கட் வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.

தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரைந்து விசாரணை நடத்த அரசு உத்தரவிட்டது.

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இதன்பேரில், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியில் கோவில்பட்டி மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் (பொறுப்பு) செல்வி, சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து, மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவைச் சேர்ந்த காலை உணவுத் திட்டப் பணியாளர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியையிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், புதிய மாணவர் சேர்க்கைக்குக்கு ஏற்ப, உணவுப் பொருட்களுக்கான திருத்தப்பட்ட தேவைக் குறிப்பை சுயஉதவிக் குழுவினர் இன்னும் சமர்ப்பிக்காததாலேயே காலை உணவில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, இன்று விளாத்திகுளம் ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (சத்துணவு திட்டம்) சாந்தி, கோவில்பட்டி மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் செல்வி, மகளிர் திட்ட அலுவலர் நாகராஜ் ஆகியோர் காலை உணவினை ஆய்வு செய்தனர். மேலும், பள்ளிக் குழந்தைகளுடன் அமர்ந்து உணவும் அருந்தினர்.

இதுகுறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர் கூறுகையில், "இதற்கு முன்பு காலை உணவு திட்டத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் சிறப்பாக வேலை செய்தனர். ஆனால், தற்போது பணியாற்றுபவர்கள் அவ்வாறு இல்லை. பிள்ளைகளுக்கு குறைவாக உணவு சமைத்துவிட்டு, அதற்கு பதிலாக பிஸ்கட் கொடுக்கின்றனர்.

குழந்தைகள் மெதுவாகத்தானே சாப்பிடும். ஆனால் வேகமாக சாப்பிடுமாறு குழந்தைகளையும் பணியாளர்கள் மிரட்டுகின்றனர்" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

THOOTHUKUDI
விளாத்திக்குளம் தொடக்கப்பள்ளி
பிஸ்கட்
BISCUIT
BREAKFAST SCHEME BISCUIT

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