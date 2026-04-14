பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் குறைவு தான்; தூத்துக்குடி பரப்புரையில் கனிமொழி பேச்சு

மத்திய பாஜக அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த திட்டத்தையும் தருவதில்லை. தமிழ்நாட்டின் நிதியை எடுத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டுக்கு மறுபடியும் தர வேண்டிய நிதி வந்து சேர்வது கிடையாது என்று கனிமொழி குற்றம்சாட்டினார்.

கோவில்பட்டியில் கனிமொழி பிரச்சாரம்
கோவில்பட்டியில் கனிமொழி பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 5:50 PM IST

தூத்துக்குடி: புயல், மழையால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படும்போது, நாம் கேட்கும் நிதியில் கால் பங்கை கூட மத்திய அரசு கொடுப்பது கிடையாது என்று கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் திமுக எம்.பி. கனிமொழி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் கா.கருணாநிதியை ஆதரித்து, கோவில்பட்டி பேருந்து நிலையம் அருகில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், தூத்துக்குடி எம்.பி.யுமான கனிமொழி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "திமுக தலைவர் கருணாநிதி தன் வாழ்நாளில் தோல்வியே கண்டதில்லை. அவர் பெயரை தாங்கியுள்ள கோவில்பட்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளரும் வெற்றியை மட்டுமே காண வேண்டும்.

நாங்கள் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளோம் என்ற நம்பிக்கையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் உரிமையுடனும் பொதுமக்களை சந்தித்து வாக்கு கேட்கிறோம். மகளிர் உரிமைத்தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவேன் என்று முதலமைச்சர், கடந்த தேர்தலின்போது வாக்குறுதி அளித்தார். இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் 1.31 கோடி பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. தேர்தல் முடிந்த உடன், இந்தத் தொகை 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

இதேபோல், கடந்த முறை முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றதும் 'மகளிர் விடியல் பயணம்' திட்டத்திற்கு முதல் கையெழுத்திட்டார். இது மகளிருக்குப் மிகவும் பயனுள்ள திட்டமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய பாஜக அரசுடன் தொடர்ந்து போராடி, உரிமைகளையும் தமிழ் அடையாளங்களையும் காக்கும் ஆட்சியாக திமுக ஆட்சி செயல்பட்டு வருகிறது," என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

கோவில்பட்டியில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு கனிமொழி மரியாதை
கோவில்பட்டியில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு கனிமொழி மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய அவர், "மத்திய பாஜக அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த திட்டத்தையும் தருவதில்லை. தமிழ்நாட்டின் நிதியை எடுத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டுக்கு மறுபடியும் தர வேண்டிய நிதி எதுவுமே வந்து சேர்வது கிடையாது. இந்தி படித்தால்தான் தமிழ்நாட்டுக்கான கல்வி நிதி தருவதாக ரூ.3,600 கோடியை மத்திய பாஜக பிடித்து வைத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டுக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கேட்டால், மக்கள்தொகையை காரணமாகக்காட்டி இல்லை என்கின்றனர். ஆனால், வட இந்தியாவில் மக்கள்தொகை குறைவாக உள்ள பகுதிகளுக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று, தமிழ்நாட்டு மக்கள் புயல், மழையால் பாதிக்கப்படும்போது, நாம் கேட்கும் நிதியில் கால் பங்கைக் கூட மத்திய அரசு கொடுப்பது கிடையாது.

பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் 61 சதவீத நிதியை தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது; அவர்கள் 39 சதவீதம் மட்டுமே வழங்குகின்றனர். இப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேண்டிய திட்டங்களுக்கு வழங்கும் நிதியை குறைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர்," என்று குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, 100 நாள்கள் வேலைத் திட்டத்தில் யாருக்கும் முறையாக வேலை கிடைப்பதில்லை. தற்போது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர். டெல்லியில் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊர்களுக்கு என்ன வேலை வழங்குவது, எத்தனை பேருக்கு வேலை வழங்குவது என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள். மேலும் அந்தத் திட்டத்தில் நிதியை குறைத்து, தமிழ்நாடு அரசுதான் வழங்க வேண்டும் எனக் கூறுகின்றனர். இப்படி அந்தத் திட்டம் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆனால், பாஜகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதை கேட்க மாட்டார். அவர் தன்னை மட்டுமே பாதுகாத்துக் கொள்வார். மற்றவர்களை பற்றி எந்த அக்கறையும் அவருக்கு கிடையாது. தமிழ்நாட்டை பற்றி மட்டுமல்ல, தன்னை வளர்த்த கட்சியை பற்றி கூட அவருக்கு அக்கறை இல்லை. யாரிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்று முதலமைச்சர் பதவிக்கு வந்தாரோ, அந்த அம்மையாருக்கே கட்சியில் இடமில்லை என்று சொல்பவர்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி," என்று விமர்சித்தார்.

அத்துடன், "தமிழ்நாட்டில் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துவிட்டதாகவும், குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டதாகவும் பாஜக கூறுகிறது. பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு குற்றமும் நடைபெறவில்லை என்ற நிலை வர வேண்டும். இதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை.

முந்தைய அதிமுக ஆட்சியின்போது, பொள்ளாச்சியில் பாலியல் குற்றவாளிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி காப்பாற்றினார். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரைவிலே நியாயம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் முதல்வர் செயல்பட்டுள்ளார். தேசிய அளவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் சராசரி 65 சதவீதம் ஆகும். தமிழ்நாட்டில 23 சதவீதம் தான். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக உள்ளன" என்று கனிமொழி உரையாற்றினார்.

