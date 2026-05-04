ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சக்கரபாணி, அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் விடியல் எஸ். சேகர், தவெக சார்பில் மோகன், நாதக சார்பில் ரகுபதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:30 AM IST
ஒட்டன்சத்திரம் (திண்டுக்கல்): தமிழ்நாட்டின் விஐபி தொகுதிகளில் ஒன்றான ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்கள் மற்றும் தொகுதி விவரங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், யார் வெற்றியாளர் என்ற விவரம் இன்னும் சிலமணி நேரங்களில் தெரியப்போகிறது. கடந்த தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி வரலாறு படைத்திருக்கிறது.
ஒவ்வொரு தொகுதியின் வாக்குகளும் ஒரு வேட்பாளரின், ஒரு கட்சியின் வெற்றிக்கு முக்கியமானது. அந்த வகையில் விஐபி தொகுதியாக அறியப்படுகிற ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியின் கள நிலவரம் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது என ஓர் பார்வை.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில்தான் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய காய்கறி மார்க்கெட் அமைந்திருக்கிறது. இந்த தொகுதியானது 1952இல் உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை 16 தேர்தல்களை இத்தொகுதி சந்தித்திருக்கிறது. அவற்றில் திமுக 9 முறையும், அதிமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை தலா 2 முறையும் வெற்றிபெற்றிருக்கின்றன.
திமுகவின் கோட்டை என்று இத்தொகுதி அழைக்கப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் ஆர். சக்கரபாணி. 6 முறை இத்தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற இவர், முடிந்த திமுக ஆட்சியில் உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் 2,17,698 வேட்பாளர்கள் உள்ள நிலையில் 90.76% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த முறை திமுக சார்பில் சக்கரபாணியும், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் விடியல் எஸ். சேகரும், தவெக சார்பில் மோகன் என்பவரும், நாதக சார்பில் ரகுபதி என்பவரும் களம் கண்டுள்ள நிலையில், கடுமையான போட்டி நிலவி வருகிறது.
2021, 2016 மற்றும் 2011 ஆகிய கடந்த 3 தேர்தல்களிலுமே திமுகவின் சக்கரபாணி தான் இந்த தொகுதியில் வெற்றிபெற்றிருக்கிறார். அதேசமயம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றிபெற்றது. இதன் மூலம் ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி என்றாலே திமுகவுக்கு தான் என்ற நிலைப்பாட்டை உருவாக்கி வைத்துள்ள நிலையில், இந்த முறை மக்கள் தீர்ப்பு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.
|ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|சக்கரபாணி
|திமுக
|2016
|சக்கரபாணி
|திமுக
|2011
|சக்கரபாணி
|திமுக