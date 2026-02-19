"பாலும் வெள்ளை தான்... பாய்சனும் வெள்ளை தான்" - திமுக, தேமுதிக கூட்டணி குறித்து ஓ.எஸ்.மணியன் கருத்து
அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக, திமுக கூட்டணிக்கு சென்றது பலவீனமா? என்ற கேள்விக்கு, "மாறி மாறி வருவார்கள். அதனால் ஒரு பலவீனமும் இல்லை" என்று திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறினார்.
Published : February 19, 2026 at 8:43 PM IST
சென்னை: பாலும் வெள்ளை தான், பாய்சனும் வெள்ளை தான் என்று திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை, தலைவர்கள் பிரச்சாரம் என அனைத்து கட்சிகளும் பம்பரமாக சுழன்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், அதிமுக - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தான் தேமுதிக இணையப் போகிறது என நேற்று வரை தகவல் பரவி வந்த நிலையில், இன்று திடீர் ட்விஸ்ட்டாக திமுக கூட்டணியில் அக்கட்சி இணைந்தது. தேமுதிகவின் இந்த முடிவை பாஜக தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது அந்த கட்சியின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை வளாகத்தில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஓ.எஸ். மணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, பழம் நழுவி தேன் கலந்த பாலில் விழுந்து விட்டது என திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது பற்றி தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த ஓ.எஸ்.மணியன், "பாலும் வெள்ளை தான். பாய்சனும் வெள்ளை தான். பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் தான் பால் எது? பாய்சன் எது? என்று தெரியும்" என்றார்.
மேலும், தேமுதிக சென்றதால் திமுக கூட்டணி மேலும் பலம் அடைந்துள்ளதா? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, பதில் அளித்த ஓ.எஸ்.மணியன், "அதிமுக தனித்து 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட கட்சி. யார் கூட்டணியில் இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும் அதிமுக பலம் வாய்ந்த கட்சி தான். தேமுதிக, திமுக கூட்டணியில் சேர்ந்ததால் எந்தவித பின்னடைவும் அதிமுகவிற்கு இல்லை" என்றார்.
திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேட்டி
முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திண்டுக்கல் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான சி.சீனிவாசன் பேட்டி அளித்தார். அப்போது தேமுதிக, திமுக கூட்டணியில் இணைந்ததை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "தேமுதிக- திமுக கூட்டணி சஸ்பென்ஸ் முடிந்து விட்டது" என்றார்.
மேலும், அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக, திமுக கூட்டணிக்கு சென்றது பலவீனமா? என்ற கேள்விக்கு, "மாறி மாறி வருவார்கள். அதனால் ஒரு பலவீனமும் இல்லை" என்றார்.