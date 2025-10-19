ETV Bharat / state

தேனி வெள்ள பாதிப்பு - நேரில் சென்று பார்வையிட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்!

தேனியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம்
மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 3:13 PM IST

1 Min Read
தேனி: மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு, பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக தென்காசி, தேனி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக இடைவிடாது கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. கனமழையால் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்து பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

குறிப்பாக, கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளான உத்தமபாளையம், தேவாரம், சின்னமனூர் மற்றும் போடி, தேனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கனமழையில், அப்பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகள், ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதனால், குடியிருப்புக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்து பொதுமக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர். மேலும், முல்லைப் பெரியாறு மற்றும் வைகை ஆற்றில் தொடர்ந்து அளவுக்கு அதிகமான நீர்வரத்து உள்ளதால், ஆற்றின் கரையோர பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினர்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், முல்லைப் பெரியாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கால், தேனி அருகே பழனிசெட்டிபட்டி ஆஞ்சநேயர் நகர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் ஆற்று நீர் புகுந்து பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். பின்னர், தீயணைப்புத் துறையினர் ஜேசிபி இயந்திரம் உதவியுடன் பொதுமக்களை அங்கிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்தனர். தற்போது குடியிருப்பு பகுதிகள் புகுந்த வெள்ள நீரை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், பழனிசெட்டிபட்டி பகுதியில் மழை வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று (அக்.19) நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். முல்லைப் பெரியாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கினால், தடுப்பு கம்பிகளை தாண்டி ஆற்று நீர் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த இடங்களை பார்வையிட்டு, அப்பகுதி மக்களிடையியே பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, போடிநாயக்கனூர் தொகுதிக்குட்பட்ட உப்புக்கோட்டை பகுதியில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ள பாதிப்புகள் குறித்து பார்வையிட்டார்.

முன்னதாக, வடகிழக்கு பருவ மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்களை ஈடுகட்டும் வகையில் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இந்த கனமழையால் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கும்பக்கரை அருவி மற்றும் அணை பிள்ளையார் நீர் வீழ்ச்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓ பன்னீர்செல்வம்
PALANI CHETTIPATTI
முல்லைப் பெரியாறு
HEAVY RAIN IN THENI
O PANNEERSELVAM

