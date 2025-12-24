ETV Bharat / state

'தவெகவா - திமுகவா' யாருடன் கூட்டணி? ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் விருப்பம் இதுதான்

இபிஎஸ் போட்டியிடக்கூடிய எடப்பாடி தொகுதியில் அதே பெயரில் பல்வேறு பழனிசாமிகளை கண்டறிந்து சுயேட்சை சின்னத்தில் களமிறக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிர்வாகிகள்
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 7:34 PM IST

- BY பாண்டியராஜ்.ப

கடந்த சில நாட்களாகவே அதிரடி அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுக்கப் போவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறிவரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தலைமையிலான அதிமுக உரிமை மீட்பு கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று வேப்பேரியில் நடைபெற்றது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல், அதிமுக இணைப்பு, தேர்தல் கூட்டணி உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி? என்பது தொடர்பான ஆலோசனைக்கு பின்னர், நிர்வாகிகளுக்கு படிவம் வழங்கி அவர்களின் கருத்துகள் கேட்டறியப்பட்டன.

இதில், பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் அதாவது 90 சதவீத நிர்வாகிகள் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்கலாம் என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மாவட்ட செயலாளர்கள் 80 பேரில் 72 பேர் தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், மாநில நிர்வாகிகள் 60 பேரில் 55 நபர்கள் வரை தவெக கூட்டணியை தேர்வு செய்துள்ளனர். இதன் காரணமாக, தவெக தலைமையை அணுக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளதாகவும், 38 வருவாய் மாவட்டங்களிலும் தலா ஒரு தொகுதி என 38 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை தவெக விடம் கேட்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பழனிச்சாமிகளை தேட ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவு

அதேபோல, நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், இபிஎஸ் போட்டியிடக்கூடிய எடப்பாடி தொகுதியில் அதே பெயரில் பல்வேறு பழனிசாமிகளை கண்டறிந்து சுயேட்சை சின்னத்தில் களமிறக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. அதன் மூலம் இபிஎஸ்-க்கு ஆதரவான வாக்குகள் சிதறும் என அவர்கள் நம்புகின்றனர்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சுயேட்சை சின்னமான பலாப்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிட்டார். அப்போது, அதே பெயரில் 5 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டனர். எந்த பின்புலமும் இல்லாத நிலையிலும் அவர்களுக்கும் கணிசமான வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

இவ்வாறு ஓபிஎஸ் ஆதரவு வாக்குகளை சிதறடித்ததன் பின்னணியில் அதிமுக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, தங்கள் தரப்பில் இருந்தும் இதுபோன்ற பெயர் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி, இபிஎஸ் ஆதரவு வாக்குகளை சிதறடிக்க முடியும் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்த திட்டத்துக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வமும் சம்மதம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிச்சாமிகளை தேடி கண்டறியும் பணியில் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

