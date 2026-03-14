டெல்லி எப்படியெல்லாமோ மிரட்டி பார்த்தது; ஆனால் முதலமைச்சர் அசரவில்லை - ஸ்டாலினுக்கு ஓபிஎஸ் புகழாரம்
எத்தனை தேர்தல்கள் வந்தாலும் இனிமேல் தமிழ்நாட்டை திமுக தான் ஆளும் என ஓ. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.
Published : March 14, 2026 at 9:57 AM IST
தென்காசி: தமிழகத்திற்கு நிதி கொடுக்காமல் டெல்லி எப்படி எல்லாமோ மிரட்டிப் பார்த்தது. ஆனால் அதற்கெல்லாம் மனம் தளராமல் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பாக செய்து வருவதாக ஓ. பன்னீர்செல்வம் புகழாரம் சூட்டினார்.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மாதம் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்திலுள்ள இலஞ்சி திருமண மண்டபத்தில் திமுக தெற்கு மாவட்டம் சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தேர்தல் பிரச்சார ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.
திமுக நிர்வாகிகளிடையே ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசுகையில், “தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஐந்து ஆண்டு காலமாக சிறப்பான நல்லாட்சி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்போதுள்ள சூழலில் யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம், யார் வேண்டுமானலும் கட்சியை அபகரிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
தமிழகத்திற்கு நிதி கொடுக்காமல் டெல்லி எப்படி எல்லாமோ மிரட்டிப் பார்த்தது. ஆனால் அதற்கெல்லாம் மனம் தளராமல் தமிழக நிதி மூலம் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து திட்டங்களையும் முதலமைச்சர் செய்து வருகிறார். தற்போது அதிமுக தவறான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. தேவையில்லாமல் கத்தி கத்தி பேசி மக்களை நம்ப வைக்க சிலர் முயற்சிக்கின்றனர்.
காலை பிடித்து பதவியை பெற்ற பின்னர் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. மேலும் அவர் நன்றி கெட்டவராக இருப்பதால் தமிழக மக்கள் அவருக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். அதிமுகவை ஒரு சமூகத்திற்கான கட்சியாக பழனிசாமி சுருக்கிவிட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி குறுக்கு வழியில் முதலமைச்சரானவர். ஆனால் தமிழ்நாடு மு.க.ஸ்டாலின் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதலமைச்சரானார்.
அதிமுகவை தனது சொந்தக் கட்சியாக மாற்றிவிட்டது தான் எடப்பாடி செய்த மிகப்பெரிய துரோகம். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலினே தொடர வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவெடுத்து விட்டார்கள். எனவே வருங்காலத்தில் எத்தனைத் தேர்தல்கள் வந்தாலும் இனி தமிழ்நாட்டை திமுக தான் ஆளும்” என்று பேசினார்.