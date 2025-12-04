செங்கோட்டையன் பற்றி பேச தேவையில்லை; ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரக்தி
தமிழக அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் விவாதித்து விட்டு வந்துள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 4, 2025 at 1:04 PM IST
சென்னை: செங்கோட்டையன் பற்றி பேச தேவையில்லை. அவர்தான் எப்போதே போய்விட்டாரே என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரக்தியுடன் தெரிவித்தார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேற்று முன்தினம், டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசினார். அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படும் இந்த சந்திப்புக்கு பின் நேற்று அவர் சென்னை திரும்பினார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசியுள்ளேன். தமிழகத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து அவருடன் விவாதித்துவிட்டு வந்துள்ளேன். தேவைப்படும்போது அவரை சந்தித்து அரசியல் குறித்து பேசுவேன்," என்றார்.
தொடர்ந்து, சென்னையில் மழையால் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பது குறித்த கேள்விக்கு, "முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சிக்காலத்தில் மழை பெய்தவுடன் அதனை உடனுக்குடன் சீரமைப்பதற்காக பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். உடனடியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நிவாரணமும் வழங்கப்படும். ஆனால், தற்போதைய திமுக அரசு இந்தப் பணிகளில் சுணக்கம் காட்டி வருகிறது,” என்று ஓபிஎஸ் குற்றம்சாட்டினார்.
தவெக நிர்வாகி செங்கோட்டையன் குறித்து அமித் ஷாவிடம் பேசப்பட்டதா? என்ற கேள்விக்கு, “அவரைப் பற்றி பேச தேவையில்லை. அவர்தான் எப்போதே போய்விட்டாரே” என்று ஓபிஎஸ் பதிலளித்தார்.
முன்னதாக கடந்த அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் பசும்பொன்னுக்கு ஒன்றாக வருகை புரிந்து முத்துராமலிங்க தேவருக்கு மரியாதை செலுத்தினர். இந்த நிகழ்வுக்கு அடுத்த நாளே செங்கோட்டையனை அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்குவதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். இதனையடுத்து, செங்கோட்டையன் கடந்த 27 ஆம் தேதி தவெக-வில் இணைந்தார். செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டபோது, அவருக்கு ஆதரவாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் குரல் எழுப்பினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.