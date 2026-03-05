ETV Bharat / state

'ஸ்டாலினை மீண்டும் முதல்வராக்க பாடுபடுவேன்' - தேனியில் ஓபிஎஸ் சூளுரை

இரண்டு அணிகளாக இருந்த நாம் இன்று ஒன்றாக சங்கமித்துள்ளோம் என்று திமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ் கூறினார்.

ஓ. பன்னீர்செல்வம்
ஓ. பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 6:42 PM IST

தேனி: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர வைக்க பாடுபடுவேன் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் மீண்டும் கட்சியில் இணைய பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். ஆனால், அவரை கட்சிக்குள் இணைத்துக்கொள்ள கூடாது என்பதில் இபிஎஸ் திட்டவட்டமாக இருந்தார். இதற்கு மத்தியில் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகை காரணமாக, ஏதாவதொரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஓபிஎஸ் தள்ளப்பட்டார்.

இந்த சூழலில், தேனி போடிநாயக்கனூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்த ஓபிஎஸ், எதிர்பாராத வகையில் திமுகவில் இணைந்தார். ஜெயலலிதாவின் தீவிர விசுவாசியான ஓபிஎஸ் அதிமுகவில் 3 முறை முதல்வராகவும், ஒரு முறை துணை முதல்வராகவும் இருந்தவர். இந்த நிலையில், அதிமுகவின் நேரெதிர் அரசியல் எதிரியான திமுகவில் ஓபிஎஸ் ஐக்கியமானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இருப்பினும், அதிமுகவில் இணைய கடைசி வரை விருப்பம் தெரிவித்து வந்த அவருக்கு திமுகவில் தகுந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தனை ஆண்டு காலம் திமுகவை எதிர் நிலையில் வைத்து அரசியல் செய்து வந்த ஓபிஎஸ் இப்போது திமுகவின் தேர்தல் வெற்றிக்காக களமாடி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் தேனி தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் அறிமுக விழா மற்றும் செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுக கம்பம் எம்எல்ஏ ராமகிருஷ்ணனை சந்தித்து பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செய்தார். அதனை தொடர்ந்து திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய ஓபிஎஸ், ''இரண்டு அணிகளாக இருந்த நாம் இன்று ஒன்றாக சங்கமித்துள்ளோம். திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக்குவதற்கு உங்களுடன் இணைந்து, தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு கட்சியில் பாடுபடுவேன்.

எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக ஆட்சி தான் உருவாகும் என்ற சூழல் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது'' என பேசினார். இந்த கூட்டத்தில் திமுக எம்எல்ஏ கம்பம் ராமகிருஷ்ணன், ஆண்டிபட்டி எம்எல்ஏ மகாராஜன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

