தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வருமாறு அழைத்தது யார்? ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனம் திறந்த பேட்டி

என்னுடைய ஒற்றை கோரிக்கை, வேண்டுகோள் பிரிந்து இருக்கும் அதிமுகவின் அனைத்து சக்திகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது தான் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 8:05 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 8:10 PM IST

மதுரை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வருமாறு அழைத்தது யார்? என்பது குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் செல்வதற்காக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். இதன் பிறகு மதுரை விமான நிலையத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது ஓ. பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், ''என்னுடைய ஒற்றை கோரிக்கை, வேண்டுகோள் பிரிந்து இருக்கும் அதிமுகவின் அனைத்து சக்திகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது தான்" என்றார்.

அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள், ''அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வாய்ப்பு உள்ளதா?'' என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு ஓ. பன்னீர் செல்வம், ''ஆண்டவன் கையில் உள்ளது'' என பதில் அளித்தார்.

மீண்டும் செய்தியாளர்கள் அவரிடம், ''தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வருமாறு டிடிவி தினகரன் அழைத்தாரா" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம், ''டிடிவி தினகரன் உள்பட யாரும் என்னை கூப்பிடவில்லை'' என கூறினார். அதிமுக தயவால் 3 முறை முதலமைச்சரான ஓ.பன்னீர்செல்வம் தன்னை வாழ வைத்த கட்சிக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்த வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது” என ஓபிஎஸுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அழைப்பு விடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
ஓ பன்னீர்செல்வம்
NATIONAL DEMOCRATIC ALLIANCE
டிடிவி தினகரன்
O PANNEERSELVAM

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

