“நானும் செங்கோட்டையனும் மீண்டும் சந்திக்க வாய்ப்பிருக்கிறது” - ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்த மூவ் என்ன?
பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செங்கோட்டையனும் பங்கேற்றார்.
Published : November 1, 2025 at 2:02 PM IST
தேனி: செங்கோட்டையனும் நானும் மீண்டும் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வந்த நிலையில், கடந்த மாதம் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையன், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், அதற்காக 10 நாட்கள் அதிமுக தலைமைக்கு கெடு விதிப்பதாகவும், இல்லாவிட்டால் அந்த பணிகளை தானே மேற்கொள்வேன் என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட அடுத்த நாளே செங்கோட்டையனை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி தவிர, அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
இந்நிலையில், பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருடன் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனும் பங்கேற்றார். மேலும் ஒரே வாகனத்தில் ஓபிஎஸ்ஸும், செங்கோட்டையனும் பசும்பொன்னுக்கு பயணம் மேற்கொண்டனர். மேலும், அங்கு மூவரும் இணைந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கட்சியின் குறிக்கோள்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் எவ்வித தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்பது தெரிந்திருந்தும் அவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாலும் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை நீக்கம் செய்வதாக நேற்று (அக்.31) அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.
இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தென்கரை பகுதியில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இல்லத்தில் அவரை சந்திப்பதற்காக அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று வருகை தந்தனர். அவர்களை சந்தித்து விட்டு அவரது தொகுதியான போடிநாயக்கனூர் புறப்படுவதற்கு முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஓபிஎஸ்ஸிடம், அதிமுக தலைமையின் நடவடிக்கை குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, செங்கோட்டையனின் பேட்டி முடிந்த பிறகு நான் எனது கருத்தை கூறுகிறேன் என்றும், அவரும் நானும் மீண்டும் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் பதிலளித்தார்.
மேலும் பசும்பொன்னில் சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரன் சந்திக்காதது குறித்து பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டதற்கு பதிலளிக்க மறுத்து விட்டார். தொடர்ந்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
முன்னதாக, 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவின் பி டீமாக செயல்பட்ட துரோகிகளால் தான் அதிமுக தோற்றது என்றும், திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்று சொல்பவர்கள் எப்படி அதிமுகவாக இருக்க முடியும்? என்றும் ஓபிஎஸ் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்திருந்தார்.