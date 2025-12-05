தனிக்கட்சியா...? 'பொறுத்திருங்கள், நல்ல செய்தி வரும்' - ஓ. பன்னீர்செல்வம்
பிரிந்து இருக்கக்கூடிய அதிமுக சக்திகள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்தோம் என்று ஓ. பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.
Published : December 5, 2025 at 5:27 PM IST
சென்னை: நான் எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த நிலையிலும் தனி கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று சொல்லவே இல்லை என ஓ. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம், ''கழகத்தின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதாவின் 9 ஆவது நினைவு தினத்தை ஒட்டி அவர்கள் நாட்டிற்கும், கழகத்திற்கும் ஆற்றிய பணிகளை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம். இந்நாளில் அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துகின்ற அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும், தொண்டர்களுக்கும், கழகத்தின் கண்மணிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன். அப்போது இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகளை எடுத்துக் கூறினேன். கவனமாக கேட்டு, தன்னுடைய அன்பான வார்த்தைகளை கூறி அனுப்பினார். அதிமுகவின் நிறுவனர் எம்ஜிஆர் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினாரோ, அதன்படி யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக ஜெயலலிதா இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்தி இருந்தார். அந்த நிலை மீண்டும் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் தொண்டர்களின் எண்ணம்'' என கூறினார்.
தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்கப் போவதாக பரவும் தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, '' நான் எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த நிலையிலும் தனி கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் கேள்வி கேட்பது தவறு அதனை கேட்க வேண்டாம்.'' என்றார்.
செங்கோட்டையன் தொடர்பான கேள்விக்கு, ''செங்கோட்டையன் என்னுடன் இதுவரை பேசவில்லை. அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் தொண்டர்களின் எண்ணம்படிதான் நிகழும்" எனக் கூறினார். "2026 தேர்தலில் உங்கள் பங்கு என்ன?" என்ற கேள்விக்கு, '' அதற்குள் ஏன் அவசரப்படுகிறீர்கள்? இன்னும் ஆறு மாதம் உள்ளது, பொறுத்திருங்கள், நல்ல செய்தி வரும்.'' என பதிலளித்தார்.
அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் திமுகவில் சேர்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு, '' இது ஜனநாயக நாடு. இங்கு யார் வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். அதிமுக தொண்டர்களின் இயக்கம், புரட்சித்தலைவரின் இயக்கம் பழுதுபடாது. எங்களின் நோக்கமும், கொள்கையும் ஒன்று. பிரிந்து இருக்கக்கூடிய அதிமுக சக்திகள் ஒன்று பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்தோம்.'' என கூறினார்.