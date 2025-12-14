ETV Bharat / state

உரிமை மீட்பு குழுவை கழகமாக மாற்றிய ஓபிஎஸ்... வெளியான முக்கிய தகவல்

சென்னையில் வரும் 23 ஆம் தேதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் கழகத்தின் தலைமை நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 14, 2025 at 5:48 PM IST

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் 'அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் குழு'வின் பெயர், 'அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் கழகம்' என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த நவம்பர் மாதம் அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழுவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில் இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

முதலாவதாக, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழு என்ற அமைப்பு இந்த தருணத்திலிருந்து 'அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகம்' என்று செயல்பட தொடங்குகிறது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இரண்டாவதாக, 2026 தேர்தலை மனதில் கொண்டு இந்த உரிமை மீட்புக் கழகம் சார்பாக வருகின்ற தேர்தலில் கூட்டணி சம்பந்தமாக எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முடிவுகளும், அனைத்து உரிமையும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது.

அப்போது பேசிய ஓ.பன்னீர் செல்வம், ''அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழுவாக மூன்று ஆண்டு காலம் இயங்கி, இன்றைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் கழகமாக உருவாகியுள்ளது.

தான்தோன்றித்தனமாக இயக்கத்தை வழிநடத்தி தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த மக்களின் அபிப்பிராயத்தையும், நம்பிக்கையையும், ஆதரவையும் அதிமுக இழந்து விட்டது. அதனால் தான் தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழுவானது இன்று கழகமாக மாறி இருக்கிறது'' என பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் 'குழு' என்பது நீக்கப்பட்டு 'கழகம்' என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், ''வருகிற 23 ஆம் தேதி சென்னை வேப்பேரியில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகத்தின் தலைமை நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைப்பெற உள்ளது'' என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கட்சியின் பெயர் இதுவரை அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழுவாக இருந்து வந்த நிலையில், முதல்முறையாக கழகம் என பெயர் மாற்றிய பிறகு அறிக்கை வெளியாகி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

