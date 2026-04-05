போடிநாயக்கனூரில் வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களை சந்தித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாக்கு சேகரிப்பு

போடிநாயக்கனூர் தொகுதிதியில், 2011 முதல் 2021 வரை இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஓ.பன்னீர் செல்வம், இந்த முறை உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.

வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களிடம் ஓபிஎஸ் வாக்குசேகரிப்பு
வாடகை வாகன ஓட்டுநர்களிடம் ஓபிஎஸ் வாக்குசேகரிப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 5:21 PM IST

தேனி: போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், பேருந்து நிலையத்தில் வாடகை வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உழைக்கும் தொழிலாளர்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில், அண்மையில் திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அந்த தொகுதிதியில், 2011 முதல் 2021 வரை இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அவர், தற்போது உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.

சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில், பல்வேறு சமுதாயத்தைச் சார்ந்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் சங்கங்களை சார்ந்த நிர்வாகிகளை சந்தித்து தீவிரமாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அதைத் தொடர்ந்து, போடிநாயக்கனூரில் மையப் பகுதியான பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், வாடகை கார் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் கட்டிட தொழிலாளர்கள் சங்கம் என உழைக்கும் தொழிலாளர்களை சந்தித்து, அவர்களிடம் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வாக்கு சேகரித்தார்.

அப்போது, அங்குள்ள தொழிலாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் முன்வைத்தனர். அந்த கோரிக்கைகளை பரிசீலித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றவுடன் உரிய தீர்வு காணப்படும் என்று உறுதி அளித்தார். அவருடன் திமுக நகர செயலாளர் புருஷோத்தமன், முன்னாள் எம்எல்ஏ லட்சுமணன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என திரளானோர் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்வதற்கு நாளை கடைசி நாளாகும். போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுக்களை ஏற்கெனவே தாக்கல் செய்து விட்ட நிலையில், ஓ.பன்னீர் செல்வம் நாளை வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

