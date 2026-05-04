ETV Bharat / state

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக தொடர்வாரா ஓபிஎஸ்?

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ், அதிமுக சார்பில் நாராயணசாமி, நாதக வேட்பாளராக கலையரசு மற்றும் தவெக சார்பில் எஸ்.பிரகாஷ் களத்தில் உள்ளனர்

போடி பெயர் பலகை
போடி பெயர் பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 3:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

போடி (தேனி): போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், திமுக வேட்பாளரான தங்கத்தமிழ்செல்வனை சுமார் 11 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டார்.

இந்த முறையும் போடியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் களமிறங்கி உள்ளார். ஆனால் திமுக வேட்பாளராக அவர் போட்டியிடுகிறார் என்பதே இத்தொகுதி கவனம் பெற்றுள்ளதற்கு முக்கிய காரணம். அதிமுக சார்பில் நாராயணசாமி, நாதக வேட்பாளராக கலையரசு மற்றும் தவெக சார்பில் எஸ்.பிரகாஷ் களத்தில் உள்ளனர்.

போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,27,593 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,35,683 பெண் வாக்காளர்கள், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,63,292 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்.

இவர்களில் 1,03,579 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,14,344 பெண் வாக்காளர்களும், 6 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,17,929 பேர் வாக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இத்தொகுதியின் மொத்தம் 82.77 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
O PANNEERSELVAM
BODINAYAKANUR CONSTITUENCY
ஓ பன்னீர்செல்வம் போடிநாயக்கனூர்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.