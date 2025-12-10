ETV Bharat / state

பிரிந்து சென்ற அதிமுக தலைவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும்: ஓபிஎஸ் அழைப்பு

பிரிந்து சென்ற தலைவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைப்பது தொடர்பாக பொதுக்கூட்டத்தில் எந்த கருத்தையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவிக்கவில்லை.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: பிரிந்து கிடக்கும் அனைத்து அதிமுக தலைவர்களும், நிர்வாகிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

தமிழக அரசியல் களம் அனல் பறந்து வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுக்குழு, செயற்குழுக் கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்களே உள்ள போதிலும், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் எந்த கட்சியும் இணையவில்லை. அதே போல, அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்கும் மனநிலையிலும் கட்சி தலைமை இல்லை.

அதே சமயத்தில், அதிமுக மூத்த தலைவரும், கொங்கு மண்டலத்தில் பெரும் செல்வாக்கு பெற்றவருமான செங்கோட்டையன், தவெகவில் இணைந்துள்ளார். மேலும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான வைத்திலங்கமும் தவெக இணையப் போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பாஜக தலைவர்கள், ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனை என்டிஏ கூட்டணியில் சேர்க்க முயற்சித்து வருகின்றனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், அதிமுக பொதுக்குழு - செயற்குழுக் கூட்டம் நடைபெறுவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மேலும், இந்தக் கூட்டத்தில், அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை எடப்பாடி பழனிசாமி திரும்ப அழைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், போடியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என விரும்பும் அனைவரும் வலியுறுத்தும் ஒரே கோரிக்கை, பிரிந்து இருக்கும் அதிமுக தலைவர்கள் மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பதுதான். மக்களின் விருப்பமும் அதுவாகவே உள்ளது.

எனவே, பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக தலைவர்களும், நிர்வாகிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும்" என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.

ஓபிஎஸ் இணைப்பு சாத்தியமா?

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே உள்ளதால், அதிமுகவில் நிலவும் குழப்பங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான முடிவுகள் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக – பாஜக தனித்தனியாக போட்டியிட்டதால் வாக்குகள் சிதறி, திமுக வெற்றி பெற்றதாக பாஜக தலைமை கருதுகிறது. இந்த நிலை மீண்டும் ஏற்படக்கூடாது என்பதில் பாஜக தலைவர்கள் தெளிவாக உள்ளனர்.

அதன் ஒருபகுதியாக அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை விரிவுபடுத்தி வலுப்படுத்துவதற்காக, அமித் ஷா தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அதிமுகவுக்கான வாக்குகள் சிதறாமல் ஒரே குடையின் கீழ் திரண்டுவர வேண்டும் என்பதே அவரின் முதன்மை நோக்கமாக இருப்பதாகவும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுபோன்ற அரசியல் சூழ்நிலையில், எடப்பாடி - ஓபிஎஸ் இணைப்பு மீண்டும் சாத்தியப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிமுகவினர் மத்தியிலேயே நிலவுவதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், ஓபிஎஸ் பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

O PANNERSELVAM
ஓ பன்னீர்செல்வம்
ஓபிஎஸ்
அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம்
OPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.