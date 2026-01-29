அதிமுகவில் இணைய நான் தயார்... அருமை அண்ணன் இபிஎஸ் ரெடியா? மௌனத்தை கலைத்தார் ஓபிஎஸ்
அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது தான் எங்களது நோக்கமே தவிர, தனியாக நின்று வெற்றி பெற வேண்டும், கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல என ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.
Published : January 29, 2026 at 6:42 PM IST
தேனி: அதிமுகவில் இணைய நான் தயார், இதற்கு அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி தயாரா? என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைய தொடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையிலான பாஜக கூட்டணியில் அமமுக டிடிவி தினகரன், அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சிகள் இணைந்துள்ளன. ஆனால், அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகத்தின் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் தன்னுடைய நிலைபாட்டை தெரிவிக்காமல் மௌனம் காத்து வந்தார்.
இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கைசலம்பட்டியில் உள்ள ஓபிஎஸ்-யின் பண்ணை வீட்டில், நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று 2-வது நாளாக நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என்பது குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர், தொண்டர்களின் விருப்பம் மற்றும் கருத்துகளை துண்டுச் சீட்டில் எழுதித் தருமாறு ஓபிஎஸ் கேட்டார். அதற்கு நிர்வாகிகளில் ஒரு தரப்பினர் கூட்டணி குறித்து தாங்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாக தெரிவித்தனர். ஆனால், மற்றொரு தரப்பினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், அங்கு சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், “கூட்டணி குறித்து என்னுடைய நிலைபாடு தொடர்பாக யூகங்கள் அடிப்படையில் வதந்திகள் பரப்புவதை ஊடகங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அது தான் ஜனநாயகத்திற்கு அழகு. தற்போது, சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வரும் இயக்கமாகவே அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
எங்களிடம் தொண்டர்கள் இருக்கிறார்களா? என்பதற்காகவே ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பலாப்பழ சின்னத்தில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டேன். அப்போது எவ்வாறெல்லாம் இடையூறு செய்தார்கள் என்று உங்களுக்கே தெரியும். தொண்டர்களும், மக்களும் என் பக்கம் இல்லை என செயற்கையான சூழலை உருவாக்கிடப் பல சூழ்ச்சிகளை செய்தார்கள். என்னை தோற்கடிக்க ஓ. பன்னீர்செல்வம் என்ற எனது பெயரில் உள்ள 6 பேர் நிறுத்தப்பட்டனர்.
தொண்டர்களின் உரிமை காக்க வேண்டுமென்ற அடிப்படையில் தான் இந்த இயக்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்காகத்தான் சட்ட போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம்.
தற்போது வரை அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பது தான் எங்களது நோக்கமே தவிர, தனியாக நின்று வெற்றி பெற வேண்டும், கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று, அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்ற கருத்தைத்தான் நானும் கூறி வருகிறேன்.
ஆனால், சிலர் நான் வேறு கட்சியில் இணையப் போவதாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது போன்ற தவறான கருத்துகளை பரப்ப வேண்டாம் என அவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். நான் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய வேண்டும் என டிடிவி தினகரன் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். அது அவரது விருப்பத்தை காட்டுகிறது. அவர் நினைத்தால் என்னை அதிமுகவில் இணைக்க முடியும். நானும் அதிமுகவில் இணைய தயார். ஆனால், அருமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி தயாரா? என கேட்டு சொல்லுங்கள்” என்றார்.