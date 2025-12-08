ETV Bharat / state

கோவையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் - அண்ணாமலை சந்திப்பு; மீண்டும் கூட்டணியில் இணைவாரா?

தேசிய ஜனநநாயக கூட்டணியில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் விலகிய நிலையில், அவரை தொடர்ச்சியாக பாஜக தலைவர்கள் சந்தித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோவையில் சந்தித்து கொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் - அண்ணாமலை
கோவையில் சந்தித்து கொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் - அண்ணாமலை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் நடந்த நிகழ்ச்சியொன்றில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். இவர்கள் இருவரும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை தனித்தனியே சந்தித்துவிட்டு திரும்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், கூட்டணி தொடர்பான பணிகளில் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இணைந்துள்ளது. இதனிடையே, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக பேசி வந்ததாக கூறி, முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில், அவர் விஜய் தலைமையிலான தவெகவில் இணைந்து அதிமுகவுக்கு ஷாக் கொடுத்தார்.

முன்னதாக, அதிமுகவில் இருந்து டிடிவி தினகரன், சசிகலா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டனர். இதில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுக தொண்டர்கள் மீட்புக் குழு என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார். பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த இந்த அமைப்பு, கடந்த ஜூலை மாதம் அக்கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது.

இதனிடையே, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணியில் இணைக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றன. அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை அடுத்தடுத்து சந்தித்து பேசி வந்தனர். இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த 2 ஆம் தேதி டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமைத்ஷாவை ஓபிஎஸ் நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

இதற்கு அடுத்த நாளே, அண்ணாமலை அவசர பயணமாக டெல்லி சென்று, அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார். ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனை மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைக்கும் பேச்சுவார்த்தையாக இது இருக்கலாம் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது.

இந்நிலையில், அதிமுக தொண்டர்கள் மீட்புக் குழுவின் கோவை மாநகர மாவட்டச் செயலாளர் மோகன்ராஜ் இல்ல விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில், அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் கலந்துகொண்டனர். அப்போது அவர்கள் இருவரும், ஒருவருக்கொருவர் சால்வை அணிவித்து மரியாதை அளித்தனர். பின்னர் இருவரும் சிறிது நேரம் கலந்துரையாடினர். இந்த சந்திப்பு தற்போது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

