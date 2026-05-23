தவறான சிகிச்சையால் திருச்சி நர்சிங் மாணவி உயிரிழப்பு? விசாரணை குழு அமைத்து அரசு உத்தரவு

தமிழ்நாடு அரசின் சிங்கப்படை எங்கே போச்சு? தூங்க போச்சா? என்றும், தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு தூங்க போச்சா? என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவிகள் கோஷமிட்டனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 1:39 PM IST

திருச்சி: அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தவறான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதில் நர்சிங் படிக்கும் மாணவி உயிரிழந்ததாகக் கூறி சக மாணவிகள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், விசாரணை குழு அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்சி கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியுடன் இணைந்த மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு பொது மருத்துவமனையில், தவறான சிகிச்சை காரணமாக நர்சிங் மாணவி ஒருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியானது. மூக்கடைப்பு மற்றும் மூச்சுத்திணறல் பாதிப்பு காரணமாக அந்த மாணவி திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மூக்கு அறுவை சிகிச்சையின் போது அதிக அளவிலான மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டதே உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என சக மாணவிகளும், உறவினர்களும் குற்றம் சாட்டினர். மருத்துவர்களின் அலட்சியம் மற்றும் தவறான சிகிச்சையால் தான் இந்த மரணம் நிகழ்ந்தது என கூறி அவர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மருத்துவமனை நிர்வாகத்தைக் கண்டித்து சக நர்சிங் மாணவிகள், குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் மருத்துவமனை முன்பாகச் சாலை மறியல் மற்றும் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பும் பதற்றமும் நிலவியது.

இதனையடுத்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன், மருத்துவமனை முதல்வர் குமரவேல், காவல் துறை மத்திய மண்டல ஐஜி பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசின் சிங்கப்படை எங்கே போச்சு? தூங்க போச்சா? என்றும், தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு தூங்க போச்சா? என்றும் போராட்டக்காரர்கள் கோஷமிட்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், "மாணவியின் மரணம் குறித்து விசாரிக்க
முதலமைச்சர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்தக் குழு இறப்பு குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எங்களது உறுதிமொழியை ஏற்று போராட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிட்டுள்ளனர். மருத்துவர்கள் கூறும் காரணங்களை மாணவிகள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. தரமான மருத்துவ சேவை என்பதே எங்களது இலக்கு. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவிகள் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது" என்றார்.

விசாரணைக் குழு அமைப்பு

இதனிடையே, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வரும் உறைவிட மருத்துவர் என். பாஸ்கர் தலைமையில் 4 பேர் கொண்ட விசாரணை குழுவை அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த குழுவில் காது, மூக்கு, தொண்டை பேராசிரியர் பாரதி மோகன், மயக்கவியல் பேராசிரியர் சண்முகசுந்தரம், மருத்துவப் பேராசிரியர் ஜெயபிரகாஷ் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த குழுவினர் உடனடியாக திருச்சிக்கு விரைந்து, மாணவியின் மரணம் குறித்து முழுமையான வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல்

இதனிடையே, மாணவியின் உயிரிழப்புக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "மாணவியை இழந்து தவித்து வாடும் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது தொடர்பாக விசாரணைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் இருந்து நான்கு மூத்த மருத்துவர்கள் குழு திருச்சிக்கு விரைந்துள்ளது. அவர்கள் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் உரிய மேல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

