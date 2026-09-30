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மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் - செவிலியர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை

5 வருடம் பணி நிறைவு செய்த அனைத்து பணியாளர்களும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த நிலையில், அதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை என செவிலியர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

செவிலியர் சங்கத்தினர் போராட்டம்
செவிலியர் சங்கத்தினர் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 9:26 PM IST

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சென்னை: கோரிக்கைக்கள் குறித்து தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

சென்னை சிவானந்தம் சாலையில் தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசு மருத்துவமனைகளில் 11 மாத தற்காலிக முறையில் செவிலியர்களை பணியமர்த்தும் அரசின் முடிவை கைவிட வேண்டும்.

அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையான செவிலியர் பணி நிரவலை கைவிட வேண்டும், தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி ஒப்பந்த செவிலியர்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். மருத்துவத்துறை மானிய கோரிக்கையில் 2500 பணி நிரந்தர அறிவிப்புக்கான முழுமையான காலமுறை ஊதிய அரசாணையை வெளியிட வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சுபின் அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது, "தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த காலங்களில் செவிலியர் அரசு பணியிடங்கள் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தின் தேர்வின் அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்பட்டு நிரப்பப்பட்டு வந்தது. இந்த நடைமுறையை மாற்றும் விதமாக 11.09.2026 அன்று தமிழ்நாடு அரசால் 4724 செவிலியர் பணியிடங்களை 11 மாத ஒப்பந்த முறையில் தற்காலிகமாக நிரப்புவதற்கான அரசாணை (G.O. (Ms) No.258) வெளியிட்டது.

அந்த அறிவிப்பில், கடந்த காலங்களைப் போல, மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யாமல், ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பிக்கொள்ளலாம் என்றும், அப்படிப் பணியில் சேரும் செவிலியர்கள் 11 மாத ஒப்பந்த தற்காலிக செவிலியர்களாகவே பணி செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், எந்த நேரத்திலும் அரசு எந்த முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் பணிநீக்கம் செய்யலாம் எனவும், அப்படி பணியமர்த்தப்படுபவர்கள் அரசு ஊழியர்களே இல்லை என்றும், அவர்கள் எந்தக் காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் கோரவே முடியாது என்றும் நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, அதனைத் தொடர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் 110 விதிகளின் கீழ் அறிவித்த 6 புதிய செவிலியர் கல்லூரிகளிலும் போதகர்கள், விரிவுரையாளர்கள், உள்ளிட்ட அனைத்து பணியிடங்களையும் முழுக்க முழுக்க ஒப்பந்த முறையிலேயே நிரப்பப்படும் என்றும் அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இது செவிலியர் கல்வியை அடியோடு ஒழித்துக்கட்டும் நடவடிக்கையாகும். இந்த முடிவு கனவுகளோடு செவிலியம் பயின்று வரும் மாணவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே செவிலியம் முடித்து வேலைக்காக காத்திருக்கும் செவிலியர்களின் வாழ்க்கையையே அழிக்க அரசு எடுத்திருக்கும் முடிவாகும். இந்த முடிவு செவிலியத் துறையை அழிப்பது மட்டுமல்லாமல், அரசு மருத்துவக் கட்டமைப்பையே நிலையற்றதாக மாற்றக்கூடியதாகும்.

மேலும் கடந்த 17.08.2026 அன்று சட்டமன்றத்தில் மருத்துவத் துறையின் மானிய கோரிக்கையில் 2500 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்று துறையின் அமைச்சர் அறிவித்தார். ஆனால் இன்றுவரை அதற்கான அரசாணை வெளியிடப்படவில்லை.

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அதுமட்டுமில்லாமல், அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏற்கனவே இருந்த நிரந்தரப் பணியிடங்களை குறைத்து, தேவையுள்ள வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு பணி நிரவல் செய்ய அரசாணையும் வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் திடீர் பணியிட மாற்றமும், பணிச்சூழலியல் மாற்றமும் அதன் காரணமாக மன அழுத்தத்திற்கும் ஆட்படுகின்றனர். தேர்தல் காலத்தில் 5 வருடம் பணி நிறைவு செய்த அனைத்து பணியாளர்களும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த நிலையில், அதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை

ஆகவே இந்த துறையை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை துறையில் பணி செய்யும் ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. ஆகவே இந்த அரசாணைகளை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் 6000-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட எங்கள் சங்கத்தினர் மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

NURSES
NURSE ASSOCIATION
செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம்
PROTEST

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