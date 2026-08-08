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செவிலியர்கள் போராட்டம்: காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட 3 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தல்

சட்டப்பேரவையில் தங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவர் அமுதா தெரிவித்துள்ளார்.

அடையாள போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை செவிலியர்கள்
அடையாள போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை செவிலியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 11:14 AM IST

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மதுரை: பணிநிரவல் ஆணையை உடனடியாக ரத்து செய்யவும், செவிலியர் அலுவலர் என பெயர் மாற்றம் செய்யவும், தொகுப்பூதிய முறையை முற்றிலும் ரத்து செய்து காலமுறை ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தியும் செவிலியர்கள் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இன்று அடையாளப் போராட்டம் நடத்தினர்.

தமிழ்நாடு அரசு நர்சுகள் சங்கம் கடந்த ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி முதல் கருப்பு பட்டை அணிந்து, தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இன்று மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள செவிலியர் விடுதி முன்பாக கோரிக்கை முழக்கம் எழுப்பி போராட்டம் நடத்தினர். இதில் 200க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.

ஒருங்கிணைந்த தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவர் அமுதா ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “ஒருங்கிணைந்த தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர்கள் சங்கம் சார்பாக மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மூன்றாவது நாளாக குரல் முழக்கப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. எங்களது உரிமைகளையும் மீட்டெடுக்கும் வண்ணம் இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. நாடெங்கும் உள்ள செவிலியர்களின் ஒருமித்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறோம்.

மூன்று அம்ச கோரிக்கைகள்

பணி நிரவல் (Redeployment) ஆணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும், செவிலியர் பதவியை (Staff Nurse) செவிலியர் அலுவலர் (Nursing Officer) என பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். தொகுப்பூதிய முறையை முற்றிலுமாக ரத்து செய்து காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என 3 கோரிக்கைகளை மட்டுமே தற்போது தமிழ்நாடு அரசிடம் வலியுறுத்தி நாங்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். அமைதியான முறையிலும் எங்கள் பணிக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையிலும் இந்த போராட்டம் நாடெங்கும் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவர் அமுதா
தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைத் தலைவர் அமுதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய பணியிடங்களை தோற்றுவித்து காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். செவிலியர்களுக்கென்று தனி இயக்குனரகம் வேண்டும். அதில் செவிலியம் சார்ந்தவர்களை மட்டுமே பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம். தற்போதைய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பதாக கூறியுள்ளார்.

செவிலியர்கள் பற்றாக்குறை

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் செவிலியர்களின் கோரிக்கைக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இந்தப் போராட்டம் முடிவுக்கு வர வேண்டுமானால் தமிழக அரசு எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என விரும்புகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் 2,500 முதல் 3,000 நோயாளிகளுக்கு 508 செவிலியர்கள் மட்டுமே பணி செய்து வருகின்றனர். செவிலியர் பற்றாக்குறை நிறைய உள்ளது. இதன் காரணமாக பணியில் உள்ள செவிலியர்களின் பணிச்சுமை மிக அதிகமாக உள்ளது. மன அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்களுக்கு அவர்கள் ஆளாகின்றனர்.

மூன்று அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் முழக்கம் எழுப்பிய செவிலியர்கள்
மூன்று அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் முழக்கம் எழுப்பிய செவிலியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தென் தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய மருத்துவமனை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையாகும். ஆகையால் இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தற்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள். அதைப் பொறுத்து எங்களது அடுத்த கட்ட போராட்டம் அமையும்” என்றார்.

TAGGED:

செவிலியர்கள் போராட்டம்
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