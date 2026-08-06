ETV Bharat / state

கரூரில் 3 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செவிலியர்கள் போராட்டம் நடத்துவது ஏன்?

அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆட்குறைப்பு மேற்கொள்ள அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கரூரில் செவிலியர்கள் போராட்டம்
கரூரில் செவிலியர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்பு சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்கள் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (ஆகஸ்ட் 06) வாயில் முழக்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அதில், “தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆட்குறைப்பு மேற்கொள்ள அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். தொகுப்பூதிய முறையை ரத்து செய்துவிட்டு, ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலாக தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் செவிலியர்களை உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்திட வேண்டும்.

செவிலியர் அலுவலர் என பெயர் மாற்றம் செய்து செவிலியர்களுக்கான பணி வரன்முறை அரசாணையை வழங்கிட வேண்டும்” உள்ளிட்ட மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு செவிலியர் சங்கங்கள் சார்பில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.

அதன்படி, கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்பு சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த போராட்டம், தமிழ்நாடு அரசு செவிலியர் சங்கத்தின் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் கிளை தலைவர் மகாலட்சுமி தலைமையில் நடைபெற்றது.

மேலும், இந்த போராட்டத்தில் கிளைச் செயலாளர் சண்முகவள்ளி, பொருளாளர் கங்காதேவி, தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்க மாவட்ட செயலாளர் அன்பரசன் உள்ளிட்ட செவிலியர்கள் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசை எதிர்த்து கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி, ஒரு மணி நேர வாயில் முழக்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: கோவையில் பைக்கை ஓட்டிக்கொண்டே லேப்டாப் பயன்படுத்திய நபர் - விபரீத பயண வீடியோ​ வைரல்

அப்போது பேசிய செவிலியர்கள், “அரசு மருத்துவமனைகளில் சுகாதார செவிலியர்கள் ஆட்கள் பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்காக, வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு, வேறு மாவட்டங்களுக்கு செவிலியர்கள் தற்காலிகமாக பணி அமர்த்தப்படுகின்றனர். இதனால், செவிலியர்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகினார்கள். எனவே, உடனடியாக காலியாக உள்ள செவிலியர் பணியிடங்களை தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை நிரப்ப வேண்டும்.

செவிலியர்களின் பணி உரிமைகளை பறிக்கும் அரசாணைகளை உடனடியாக அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால், தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநிலம் தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும். உடனடியாக தங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினர்.

TAGGED:

NURSES PROTEST
TVK GOVT
GOVERNMENT NURSES PROTEST IN KARUR
செவிலியர்கள் போராட்டம்
NURSES PROTEST AGAINST TN GOVT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.