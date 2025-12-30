ETV Bharat / state

பழைய ஓய்வூதிய திட்ட கமிஷன் அறிக்கை போராட்டத்தை நீர்த்துப் போக செய்யும் நடவடிக்கை - செவிலியர் சங்கம் விமர்சனம்

அப்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவரும், இன்றைய முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால் இன்று வரை நிறைவேற்றவில்லை.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த செவிலியர் சங்க நிர்வாகிகள்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த செவிலியர் சங்க நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வருவது தொடர்பாக ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழுவின் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் திட்டமிடப்பட்டுள்ள ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தை நீர்த்துப் போக செய்வதற்கான நடவடிக்கை என, தமிழ்நாடு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் ஏ.பிரகலாதா விமர்சித்துள்ளார்.

கரூர் பிரம்ம தீர்த்தம் சாலையில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க கட்டடத்தில் தமிழ்நாடு கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் பிரகலதா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும் போது, ''வாரம்தோறும் நடக்கும் கிராம செவிலியர்களுக்கான ஜூம் மீட்டிங் பணி நேரத்திற்கு பிறகும் நடத்தப்படுவதால் இரவு 10 மணி வரை பேருந்து வசதி இல்லாமல் வீடு திரும்ப சிரமப்படுகின்றனர்.

இதை மாற்றியமைக்க வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகளில் ஓபி பார்க்கும் வேலை கிராம செவிலியர்களின் வேலை இல்லை. எனவே கூடுதலாக வழங்கப்படும் பணியில் இருந்து கிராம சுகாதார பணியாளர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என மாவட்ட சுகாதார துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். மேலும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்க இருப்பதாக இன்றைய சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளோம்.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கோரி சென்னையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் அப்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவரும், இன்றைய தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் தானாக முன் வந்து, திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால் இன்று வரை அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்ற வேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள் விரும்பி திமுக அரசை ஆட்சியில் அமர வைத்தார்கள். ஆனால் நான்கரை ஆண்டுகளாக திமுக அரசு இதுவரை எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முன்வரவில்லை என்பதால் தான் காலவரையற்ற தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்பதாக முடிவு செய்துள்ளோம்.

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் வாழ்வாதார கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த கோரி தமிழக முழுவதும் ஜனவரி 6ம் தேதி அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஜாக்டோ ஜியோ நடத்தும் காலவரையற்ற தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கம் பணிகளை புறக்கணித்து, தமிழகம் முழுவதும் 7000 பேர் வெண் சீருடையில் பங்கேற்க இருக்கின்றனர்.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வர ககன்தீப் சிங் பேடி குழு அறிக்கை இன்று தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்துள்ளது. இது ஜனவரி 6 ஆம் தேதி ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தை நீர்த்துப் போக செய்வதற்கான நடவடிக்கை. தமிழக அரசின் நடவடிக்கையை நாங்கள் நம்ப தயாராக இல்லை.

தமிழக அரசின் நடவடிக்கைக்கு நாங்கள் பயப்பட போவதுமில்லை. மயங்க போவதுமில்லை. ஜனவரி 6 ஆம் தேதி நடைபெறும் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கிராம செவிலியர்களின் பங்கு நிச்சயம் இருக்கும். அரசு உடனடியாக எங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தர வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரரை வெட்டி செல்ஃபோன் பறிப்பு; சிசிடிவி மூலம் சிக்கிய 4 இளைஞர்கள்

சுகாதாரத்துறை செவிலியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால், இலவச மருத்துவ சேவை பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது. எனவே வேலைநிறுத்த போராட்டம் துவங்குவதற்கு முன்னர் அரசு புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்து, மீண்டும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும்'' என்று தமிழ்நாடு கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ.பிரகலதா வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

JACTO GEO PROTEST
NURSES ASSOCIATION
செவிலியர் சங்கம்
ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம்
OPS COMMISSION REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.