செவிலியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் அறிவிப்பு: நிரந்தர ஊழியர்களாக மாற்றக் கோரிக்கை
"புதிய பணியிடங்களை உருவாக்காமல், ஒரு மருத்துவமனையில் இருக்கும் பணியிடங்களை குறைத்து, மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு பணியிட மாறுதல் வழங்குவது முறையல்ல"
Published : September 25, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: தற்காலிக ஊழியர்களாக நியமிக்கப்பட்ட தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி வரும் 30-ம் தேதி ஒருநாள் மாநிலம் முழுவதும் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அந்த சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுபின் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர்கள் பணியிடங்கள், மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போது தொகுப்பூதிய ஒப்பந்த முறையில் புதிய செவிலியர்களை பணியமர்த்த அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.
இந்த தற்காலிக தொகுப்பூதிய முறையில் நியமிக்கப்படும் செவிலியர்கள், 11 மாத காலம் ஒப்பந்த முறையில் வேலை செய்ய வேண்டும். அந்த 11 மாத கால கட்டத்தில் எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம்.
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அந்த செவிலியர்கள் எந்த காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் கோர முடியாது. அவர்கள் அரசு ஊழியர்களே இல்லை என்பன போன்ற நிபந்தனைகளை அரசு விதித்துள்ளது.
புதிய பணியிடங்களை உருவாக்காமல், ஒரு மருத்துவமனையில் இருக்கும் பணியிடங்களை குறைத்து, மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு பணியிட மாறுதல் வழங்குவது முறையல்ல.
ஆகவே, அரசின் இந்த முடிவானது மக்கள் மீது அரசுக்கு எந்த ஒரு அக்கறையும் இல்லை என்பதையே காட்டுகிறது. மேலும், இந்த அறிவிப்பு மருத்துவ கட்டமைப்பையே பலவீனப்படுத்தும் விதமாக இருக்கிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் தொகுதிப்பூதியத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான செவலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். தொகுப்பூதியத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்படுவதை எதிர்க்கிறோம்.
இந்த கோரிக்கைகளை முன் வைத்து, வரும் 28 மற்றும் 29 ஆம் தேதிகளில் அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக கருப்பு பட்டை அணிந்து பணியாற்ற உள்ளோம். வரும் 30-ம் தேதி சென்னை சிவானந்தா சாலையில் ஒருநாள் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளோம்.
அப்படியும், அரசு எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் அடுத்த கட்டமாக போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும் எந்த ஒரு பலனும் தற்போது வரை அறிவிக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டில் 2,500 செவிலியர்கள் எம்ஆர்பி தேர்வு மூலம் நியமனம் செய்யப்பட்டு, பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட வேண்டும்" என்றார்.