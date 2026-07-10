பணி நிரந்தர கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் இறங்கும் அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்கள்
ஜூலை 14-ல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டுச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 7:59 PM IST
சென்னை: புதிய நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை (ஜூலை 11) முதல் மூன்று கட்டங்களாகப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டுச் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டுச் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர் பற்றாக்குறையை நீக்க, கடந்த ஆட்சியில் நமது தொடர் போராட்டத்தின் மூலம் புதிய நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்க அரசு உறுதியளித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து துறையால் அனுப்பப்பட்ட புதிய பணியிட உருவாக்கக் கோப்புகள் தற்போது திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அதற்கு பதிலாக, புதிய நிரந்தர பணியிடங்களை உருவாக்காமல், அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் தேவையை ஈடுகட்டும் வகையில் பொது சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் மெண்டார் பணியிடங்களையும், அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் 292 நிரந்தர செவிலியர்களை Redeployment செய்யும் நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும், கடந்த ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 6 அரசு செவிலியர் கல்லூரிகளுக்கு நிரந்தர செவிலியர்களை நியமிக்காமல், செவிலியர் போதகர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து செவிலியர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்வோம் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்த அரசு, இன்று அதற்கு முற்றிலும் மாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலை தொடர்ந்தால் செவிலியர்களின் பணி நிரந்தர கனவு மேலும் தள்ளிப்போகும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, தொகுப்பூதிய நியமனங்களை கைவிட வேண்டும், Redeployment திட்டத்தை உடனடியாக ரத்துச் செய்ய வேண்டும், புதிய நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளோம்.
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அதன்படி, நாளை (ஜூலை 11) தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு அனைத்து செவிலியர்களும் தனித்தனியாக கடிதம் மற்றும் மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போராட்டமும், ஜூலை 14- ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் முன்பு மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும், ஜூலை 21- ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்த தற்செயல் விடுப்பு வழங்கி சென்னை டிஎம்எஸ் அலுவலகத்தில் பெருந்திரள் முறையீடு செய்யும் போராட்டமும் நடைபெறும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செவிலியர்களின் போராட்ட அறிவிப்பால் அரசு மருத்துவமனைகளில் அன்றாட பணிகள் பாதிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.