திமுக நிர்வாகியின் கார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு - அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு
கார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, நுங்கம்பாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 10, 2026 at 7:52 AM IST
சென்னை: திமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகியின் கார் மீது, பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அடையாளம் தெரியாத நபர்களை நுங்கம்பாக்கம் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் புஷ்பா நகர் ராமலிங்க வள்ளலார் கோயில் அருகே நேற்று (நவம்பர் 9) அதிகாலை, கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் தீப்பிடித்து எரிவதாக நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற நுங்கம்பாக்கம் காவல்துறையினர் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, பீர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பி கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வீசி தீவைக்கப்பட்டது ஆய்வில் தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், சேதமடைந்த இனோவா கார் புஷ்பா நகரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவருக்கு சொந்தமானது என்பதும், அவர் திமுக வழக்கறிஞர் பிரிவின் பகுதி அமைப்பாளராக செயல்பட்டு வருவதும் தெரியவந்தது.
அதேபோல், சேதமடைந்த இருசக்கர வாகனம் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த காமேஷ் கண்ணனுக்கு சொந்தமானது என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து திமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகி வெங்கடேசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, “எனது கார் தீப்பிடித்து எரிவதாக தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பார்த்தேன்.
அப்போது பீர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பி கார் மீது வீசப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் எனக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எனக்கு யாருடனும் முன்விரோதம் இல்லை. மேலும், திமுக ஆட்சி நடைபெற்ற கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை.
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தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்களிலேயே சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதை இந்த சம்பவம் காட்டுகிறது. மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள மூன்று கண்காணிப்பு கேமராக்களின் காட்சிகளை இதுவரை காவல்துறையினர் என்னிடம் காண்பிக்கவில்லை. இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை அடையாளம் கண்டு காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய அடையாளம் தெரியாத நபர்களை நுங்கம்பாக்கம் காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.