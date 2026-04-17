பொருளாதாரம் என்னவென்று தெரியாதவர்களிடம் ஆட்சி - நாதக சீமான் விமர்சனம்

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், கும்பகோணம் மற்றும் திருவிடைமருதூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 1:02 PM IST

தஞ்சாவூர் : பொருளாதாரம் என்னவென்று தெரியாதவர்களிடம் ஆட்சியை கொடுத்து விட்டு இப்போது படாதபாடு பட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம் என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நேற்று (ஏப்ரல் 16) கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா முன்பு, கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் வழக்கறிஞர் ஆனந்த் மற்றும் திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் திவ்யபாரதி ஆகிய இருவருக்கும் ஆதரவாக தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், “திமுகவும் அதிமுகவும், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய இரு கட்சிகளை விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தை சுமப்பதை போல, முதுகில் சுமக்கிறார்கள். இவர்களால் நம்முடைய உரிமைகள் பறிபோனதும், நச்சுத்திட்டங்கள் நமக்கு கிடைத்துதான் மிச்சம்.

தேர்தலில் நிற்கும் எந்த தலைவராவது பேப்பரை பார்க்காமல் பேசி விட்டால், நீங்கள் எனக்கு ஓட்டே போட வேண்டாம். நான் குறிப்புகளை வைத்து பேசுபவன் அல்ல, குறிக்கோளுடன் பேசுபவன். பிரச்சனைகளை தலையில் இருந்து பேசுபவன், வீட்டிற்கு ஒரு ஹெலிகாப்படர் தருவேன், அக்கா தங்கைகளுக்கு ஒரு கிலோ தங்கம் தருவேன் என ஏமாற்ற மாட்டேன்.

நான் மட்டும் கையேந்தினால் பிச்சை, நாம் எல்லோரும் கையேந்தினால் அது பிச்சை இல்லாமல் இலவசமா? மாற்றம் மகத்தானது அதற்கு காலம் எடுக்கும், அதுவரை பொறுத்திருக்க வேண்டும். நாம் தமிழர் கட்சி யாரையும் கூட்டணிக்கு வா, ஆட்சியில் பங்கு தருகிறேன் என அழைக்கவில்லை. தனித்தே நிற்கிறது. இதனால் தான் நாம் தமிழர் கட்சி முதலில் 4.5 லட்சம் வாக்குகள் 2019-ல் 18 லட்சம் வாக்குகள், 2021-ல் 30 லட்சம் வாக்குகள், 2024-ல் 36 லட்சம் வாக்குகள் என 3-வது இடத்திற்கு வந்த நாங்கள் இம்முறை முதலிடத்திற்கு வருவோம்" என பேசினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த தேர்தலில் யாராவது டாஸ்மாக் கடையை மூடுவேன் என சொல்லி வாக்கு கேட்கிறார்களா? அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள். காரணம் அவர்களுக்கு குடிக்காரர்கள் ஓட்டு வேண்டும். ஆனால் எனக்கு குடிகாரர்கள் வேண்டாம், நல்ல குடிமக்கள் ஓட்டு மட்டும் போதும்.

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 5 லட்சம் கோடியாக இருந்த தமிழக அரசின் கடன் தற்போது 10.5 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதில் உருப்படியாக நிறைவேற்றிய ஒரு நல்ல திட்டத்தை உங்களால் கூற முடியுமா? பொருளாதாரம் என்றால் என்ன? என தெரியாதவர்களிடம் ஆட்சியை கொடுத்து விட்டு இப்போது படாதபாடு பட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம்.

நாம் தமிழர் ஆட்சியில் அரசு பணி நீங்கள் இருக்கும் ஊரிலேயே வழங்கப்படும். எங்கள் ஆட்சியில் அனைவருக்கும் உலக தரத்திலான கல்வி இலவசம், உலக தரத்திலான மருத்துவம் இலவசம், தூய்மையான தண்ணீர் இலவசமாக வழங்கப்படும். வேறு எதுவும் இலவசம் கிடையாது. எங்களது ஆட்சி அறம் சார்ந்த ஆட்சியாக அமையும். வேலைவாய்ப்பில் அரசு பள்ளி, கல்லூரிகளில் படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். அரசு பணியில் உள்ளோர், எம்எல்ஏக்கள், எம்பிகள், அமைச்சர் வீட்டு பிள்ளைகளும் அரசு பள்ளியில் தான் படிக்க வேண்டும், அரசு மருத்துவமனையில் தான் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என சட்டம் இயற்றப்படும். அவர்கள் தனியார் பள்ளி மற்றும் மருத்துவமனைகளை நாடினால் அவர்களது சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

இதையும் படிங்க : 'இதெல்லாம் ஒரு பிழைப்பா? இதற்கு நீங்கள்...' ஜி.கே. மணியை கடுமையாக விமர்சித்த அன்புமணி

அரசு என்றால் அவர்கள் தர வேண்டிய உலகத்தரத்திலான கல்வி, உரிய வேலைவாய்ப்பு, அதற்குரிய நல்ல சம்பளம், தரமான மருத்துவம் ஆகியவை ஆகும். உலக அளவில் கல்வியில் முதல் 3 இடத்தில் உள்ள பின்லாந்து, தென்கொரியா மற்றும் சிங்கப்பூரை பின்னுக்கு தள்ளி நாங்கள் முதலிடத்திற்கு வருவோம்.

கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சுவது, அதனை குடிப்பது சட்டப்படி குற்றம் ஆகும். இதனை குடித்து விட்டு உயிரிழப்பவனுக்கு அரசு ரூபாய் 10 லட்சம், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்குகிறது. நடிகரை பார்க்க சென்று கூட்ட நெரிசலில் செத்தவனுக்கும் ரூபாய் 10 லட்சம் வழங்குகிறது. இதெல்லாம் வேதனைக்குறிய விஷயம். நாட்டை இரவு பகலாக எல்லையில் காக்கும் ராணுவ வீரன் வீரமரணம் அடைந்தால் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஏதாவது கருணை தொகை வழங்குகிறார்களா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

