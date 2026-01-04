ETV Bharat / state

'ராமதாஸூம், திருமாவளவனும் தான் எங்களுக்கு பெரியார்' - சீமான்

ஆபரேஷன் சித்தூர் வெற்றிக்காக பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் கூட பேரணி செல்லாத நிலையில், தமிழகத்தில் பேரணி சென்ற திமுக தான் பாஜகவின் உண்மையான ஏ டீம் என சீமான விமர்சித்துள்ளார்.

சீமான்
சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 4, 2026 at 3:49 PM IST

மயிலாடுதுறை: தமிழ் தேசிய பிள்ளைகளுக்கும், வருங்கால தலைமுறைக்கும் ராமதாஸும், திருமாவளவனும் தான் பெரியார் என சீமான் தெரிவித்தார்.

‘பெரியாரைப் போற்றுவோம்’ என்ற தலைப்பில் நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நேற்று (ஜன.3) மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் 2026 தேர்தலில் போட்டியிடப்போகும் 4 வேட்பாளர்களின் பெயர்களை அறிவித்தார். அதன்படி, பூம்புகாரில் இளையநகுலனும், மயிலாடுதுறையில் சமூக செயல்பாட்டாளர் காசிராமனும், சீர்காழியில் அம்பேத்ராஜனும், திருவிடைமருதூரில் திவ்யபாரதியும் போட்டியிடப்போவதாக தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய சீமான், “பெரியாரை போற்றுகிறோம்! ஆனால், இங்கே யார் பெரியார் என்பதுதான் எனது பேச்சு. மாற்று கருத்தை கருத்தாக எதிர்கொள்கிற முதிர்ந்த பண்பு திராவிட இயக்கத்தினரிடம் இல்லை. இறைவனை விமர்சித்த இவர்களால், ஈவெராவை விமர்சிப்பதை பொறுத்துகொள்ள முடியவில்லை என்றால் எவ்வளவு நடுங்கி போய் உள்ளார்கள் என்பது தெரிகிறது. ஒரு கருத்தை சகிக்க இயலாதவர்கள் சமத்துவம், சகோதரத்துவம் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது.

நாதக வேட்பாளர்கள்
நாதக வேட்பாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இஸ்லாமியர்களுக்கு ஈவெரா என்ன செய்தார்? இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு துலுக்கனுக்கு இங்கு என்ன வேலை, அவர்கள் நாடா, ஆப்கானிஸ்தான் போக சொல் என்றார். ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக கூட பாகிஸ்தான் போக சொல்கிறார்கள். அவர் ஆப்கானிஸ்தான் போக சொன்னார். ஈவெரா வந்துதான் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை படிக்கவைத்தார் என்றால், இரட்டைமலை சீனிவாசன் போன்றோரை படிக்க வைத்தவர் யார்? ஈவெரா மணியம்மையை திருமணம் முடித்ததை எதிர்த்து வெளியில் வந்த அண்ணாதுரையால் தொடங்கப்பட்டது தான் திமுக. ஈவெராவை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டுமென்று சொன்னவர் கருணாநிதி. அவர்களை விடவா நாம் ஈவெராவை எதிர்த்துவிட்டோம்.

இடஒதுக்கீட்டிற்காக பேராடிய ராமதாஸ், 85 வயதிலே தெருவில் இறங்கி தமிழைத்தேடி என்று நடைப்பயணம் சென்றவர். அதேபோல, ‘அடங்க மறு அத்துமீறு’ என்று சொன்னவர் அண்ணன் திருமாவளவன். அய்யா ராமதாஸுக்கும், அண்ணன் திருமாவளவனுக்கும் வேண்டுமானால் ஈவெரா பெரியாராக இருக்கலாம். தமிழ் தேசிய பிள்ளைகளுக்கும், வருங்கால தலைமுறைக்கும் ராமதாஸூம், திருமாவளவனும் தான் பெரியார்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “திமுக, அதிமுகவிற்கு ஓட்டுக்கள் விழுவதில்லை. அவர்கள் கொடுக்கும் காந்தி நோட்டுக்கு தான் ஓட்டு விழுகிறது. காசுகொடுக்காமல் தேர்தலை சந்தித்தால் உங்கள் நிலை தெரியும். ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள், விவசாயிகள் தெருவில் போராடுகிறார்கள். இதற்கு பெயர்தான் நல்லாட்சியா? கருணாநிதி, திருமாவளவன் தங்கள் பெயர்களை தமிழுக்காக மாற்றினார்கள். ராமசாமி என்ற பெயரை கூட தமிழில் மாற்றிக்கொள்ளாத ஈவெராவா தமிழ் சமுதாயத்தை மாற்றினார்.

பொதுக்கூட்ட மேடையில் பேசிய சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மூன்று ஆண்டுகள் நிதி-ஆயோக் கூட்டத்தை புறக்கணித்தவர்கள். ஒரு ED ரெய்டு வந்ததும் ‘வேண்டாம் ED வருகிறோம் மோடி' என்று கூட்டத்திற்கு சென்றவர்கள்தான் இவர்கள். ஆபரேஷன் சித்தூர் வெற்றிக்காக பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் கூட பேரணி செல்லாத நிலையில், தமிழகத்தில் பேரணி சென்ற திமுக பாஜவின் A-டீம். திமுக, அதிமுக, தவெக திராவிடம் என்ற குடையின் கீழ் இருக்கிறார்கள். ஆனால், நாம் தமிழர் என்ற இடத்தில் இருக்கிறோம். எது தேவை என மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும்” என்றார்.

