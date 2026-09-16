பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகமா? வாய்ப்பே இல்லை; விடவே மாட்டோம் - அடித்து சொன்ன சீமான்

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகமா? வாய்ப்பே இல்லை; விடவே மாட்டோம் - அடித்து சொன்ன சீமான்
"விஜய்சேதுபதி கூறியது பொதுக்கருத்து. அது கடந்த கால ஆட்சியாளர்களை குறிக்காதா? அதை ஏன் உங்களுடன் (தவெக) பொருத்தி பார்த்து பிரச்சனை செய்கிறீர்கள்? அது அவசியம் அற்றது" என்றார்.
Published : September 16, 2026 at 7:11 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படப் போவதும் இல்லை; கட்ட விடப்போவதும் இல்லை என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறினார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ராமசாமி படையாட்சியாரின் பிறந்த நாளான இன்று, சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு சீமான் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதாக வெறும் அறிவிப்பு மட்டும் தான் வந்துள்ளது. அவ்வாறு புதிய தலைமைச் செயலகம் எல்லாம் கட்டப்படப் போவதும் இல்லை. கட்ட விடப் போவதுமில்லை. ஏற்கனவே இருக்கும் தலைமைச் செயலகத்தில் என்ன பிரச்சனை? ஓமந்தூரார் தோட்டத்தில் கருணாநிதியால் கட்டப்பட்ட தலைமைச் செயலகம், அதிமுக ஆட்சியில் அரசு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டது.
அப்போது அதற்கு எதிராக விஜய் போராடினாரா? அன்றைக்கு எதுவும் பேசாமல் வாய் மூடி மௌனமாக இருந்ததற்கு காரணம் என்ன? மக்களின் பணத்தை வீணடிக்க மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு, புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு ரூ.1200 கோடி நிதி ஒதுக்குவதுதான் மாற்று அரசியலா?
இந்த விஷயத்தில், அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் தேவையில்லாத அச்சத்தை வைத்துக்கொண்டு போராடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அப்படி ஒன்றும் நடக்கப் போவதில்லை. யாரும் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை கட்டப் போவது இல்லை. மக்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு தாய் நிலத்திலேயே அகதியாக இருப்பது இனியும் நடக்காது.
சென்னையில் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் போதுமானதாக உள்ளது. 2,000 ஏக்கர் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து புதிய விமான நிலையம் அமைக்க தேவை என்ன? அரசியல் தெரிந்தவர்களிடம் பேசலாம்; அவதூறு பேசுபவர்களிடம் பேச முடியாது" என சீமான் கூறினார்.
நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் கருத்து சர்ச்சையாகியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த சீமான், "விஜய்சேதுபதி கூறியது பொதுக்கருத்து. அது கடந்த கால ஆட்சியாளர்களை குறிக்காதா? அதை ஏன் உங்களுடன் (தவெக) பொருத்தி பார்த்து பிரச்சனை செய்கிறீர்கள்? அது அவசியம் அற்றது" என்றார்.
தொடர்ந்து, மின்வெட்டு தொடர்பாக கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மக்கள் விரும்பி உருவாக்கிய அரசு இது. ஆகையால், மின்வெட்டு மற்றும் மின் கட்டண உயர்வு குறித்து நம்மால் கருத்து கூற முடியாது. இது குறித்து நான் பேசினாலோ, நீங்கள் பேசினாலோ பயன் கிடையாது. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பேசினால்தான் பயன்" எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவை இடதுசாரிகள் எடுத்ததற்கு எனது பாராட்டுகள். எனினும், இந்த முடிவை இடதுசாரிகள் காலம் தாழ்த்தி எடுத்து விட்டனர். இதில் எனக்கு வருத்தம். நாட்டில் நிலவிய தீய ஆட்சிக்கு இடதுசாரிகள் நெடுங்காலம் துணை நின்று விட்டார்கள். இது வருந்தத்தக்கது.
எங்களுக்கு புரட்சி விதைகளை விதைத்து வளர்த்ததே கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தான். இடதுசாரிகள் இந்த முடிவை முன்னாடியே எடுத்திருந்தால் நாங்கள் போட்டியிடாமல், அவர்கள் நிறுத்தும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்திருப்போம்" என சீமான் கூறினார்.