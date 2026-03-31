ETV Bharat / state

பாஜகவின் 'A' டீம் திமுக தான்; சீமான் தாக்கு

இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ரூ.2,000-க்கும் ரூ.2500-க்கும் தான் போட்டியே என சீமான் தெரிவித்தார்.

சீமான் செய்தியாளர் சந்திப்பு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இஸ்லாமியர்கள் வாக்கைத் தக்க வைப்பதற்காக வருபவர் போகிறவரை எல்லாம் திமுக, 'பி' டீம் என்கிறது என சீமான் குற்றஞ்சாட்டினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் களத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், பாஜகவின் 'ஏ' டீம் திமுக தான். இஸ்லாமியர்கள், கிறித்தவர்கள் வாக்கைத் தக்க வைப்பதற்காக வருபவர் போகிறவரை எல்லாம் 'பி' டீம் என்பது திமுகவின் போக்கு. ஐந்தாண்டுக்காலம் வாஜ்பாய்க்கு நிலையான ஆட்சியை கொடுக்க வைத்தது யார்? தேவையில்லாமல் வருகிறவர், போகிறவர்களை எல்லாம் பி டீம் என்றால், ஏ டீம் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா. பாஜகவை இந்த மண்ணில் முதல்முதலில் வேரூன்ற வைத்தது திமுகதான்.எச்.ராஜாவை முதல்முதலில் சட்டமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்றதும் திமுகதான் என்று சீமான் சாடினார்.

அதேபோல, திமுக அறிவித்தது தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இல்லை. அதன் பெயர் இலவச அறிவிப்பு. இது ஏமாற்றும் அறிவிப்பு. கல்விக்கடனுக்கு ரூ.20 லட்சம் தருகிறேன் எனக் கூற கந்துவட்டி கடை வைத்து நடத்துகிறார்களா? மக்களுக்கு இலவச கல்வி கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை.

சீமான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுமட்டுமா, நான் ரூ.2,000 கொடுக்கிறேன், ரூ.2,500 கொடுக்கிறேன் என்கிறார்கள். ஒருவர் 3 சிலிண்டர், இன்னொருவர் 6 சிலிண்டர் என்கிறார். இதெல்லாம் எங்கிருந்து கொடுப்பீர்கள்? ஏன் என் மக்களை இப்படி ஏமாற்றுகிறீர்கள்? பேருந்து கட்டணம் இலவசம் என்றால், நடத்துநர், ஓட்டுநருக்கு உங்கள் சொத்தை விற்றா சம்பளம் கொடுப்பீர்கள்? சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு கடனை வைத்துவிட்டு செல்பவர் நல்ல தலைவரா? என்று கேள்வி எழுப்பிய சீமான், இந்த தேர்தலில் 2000-க்கும் - 2500-க்கும் தான் போட்டி என்று அதிமுக மற்றும் தவெகவை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

உங்கள் கொள்கை என்ன?

அதேபோல, திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும் என தவெக கூறுகிறது. ஏன் ஒழிக்க வேண்டும்? என்று சொல்லுங்கள். பாஜக கொள்கை எதிரியாம். எந்த இடத்தில் உங்களுக்கு கொள்கை எதிரி? முதலில் உங்கள் கொள்கை என்ன என்று சொல்லுங்கள். கொள்கை எதிரியா, இல்லையா என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் என்று சீமான் கூறினார்.

மதுபானத்தை ஒழிப்போம் என்று திமுகவும் கூறவில்லை, அதிமுகவும் கூறவில்லை. தற்போது வந்துள்ள விஜய்யும் கூறவில்லை. முதலமைச்சரிடம் சொந்தமாக கார் இல்லை. சைக்கிளில் தானே செல்கிறார். அவர் சைக்கிள் ஓட்டி பார்த்ததில்லையா? ஒரு தலைவர் சொல்லும்போது நம்புங்கள் என்று சீமான் கிண்டலாகத் தெரிவித்தார்.

பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் விஜய் உள்ளிட்ட தவெகவினர் தேர்தல் விதிகளை மீறியதாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், "விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது குறித்து எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அவரது பிரச்சாரத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடு என சொல்லியிருக்கிறார்கள். களத்தில் நின்றவர் அவர். எனவே, என்ன பாதுகாப்பு குறைபாடு என்று அவருக்குத்தான் தெரியும். நான் காவல்துறையிடம் பாதுகாப்பே கேட்பதில்லை. அதை எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை. அதனால் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை” என்று சீமான் பதிலளித்தார்.

TAGGED:

சீமான்
DMK IS THE BJP A TEAM
NTK SEEMAN
SEEMAN SLAMS DMK
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.