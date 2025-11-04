ETV Bharat / state

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: தமிழகமே வெட்கி தலை குனியனும் - சீமான் ஆவேசம்!

திமுக, அதிமுகவிற்கு சுயமரியாதை பற்றி பேச கொஞ்சம் கூட அருகதை இல்லை என சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

சீமான்
சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 4, 2025 at 5:05 PM IST

திருச்சி: கோவை பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் நாம் அனைவருமே வெட்கி தலை குனிய வேண்டும் என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையை சேர்ந்த மாணவி கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த மாணவியை, மதுபோதையில் வந்த 3 நபர்கள் கத்தி முனையில் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட 3 பேரை போலீசார் துப்பாக்கியில் சுட்டு கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக, நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திருச்சி விமான நிலையம் வந்திருந்தார். அங்கு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்வு மட்டும் அல்ல. இதுபோல் பல வன்புணர்வு சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் சகித்துக் கொள்ள முடியாதது. ஆனால், இது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது.

இந்த சமூகம் கேடு கெட்டு விட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் போதை. கோவையில் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் 24 மணி நேரமும் முறையற்ற மது விற்பனை நடைபெற்றிருக்கிறது. அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மட்டுமல்ல, இதைப் பார்க்கும் நாம் அனைவருமே வெட்கி தலை குனிய வேண்டும். கடும் சட்டங்கள் இருந்தால் மட்டுமே இது போன்ற குற்றங்கள் நடக்காது. இது ஒன்றும் முதல் முறை அல்ல.. பொள்ளாச்சியில் நடந்தது, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலும் நடந்தது. ஆனால், நடவடிக்கை ஒன்றும் இல்லை” என வேதனை தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: SIR விவகாரம்: முதலில் தேர்தல் ஆணையம் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும்: டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் அதிரடி!

மேலும் பேசிய அவர், “துரோகத்தைப் பற்றி பேசுவது, சமூக நீதி பேசுவது, சுயமரியாதை பேசுவது என திராவிட கட்சிகளுக்கு தகுதி உள்ளதா? மேலே பறந்து சென்ற விமானத்தை பார்த்துக் கும்பிட்டார்கள். அது சுயமரியாதையில் வருமா? தற்போது நான் தான் திராவிடத்தின் உண்மையான வாரிசு என்கிறார்கள். அப்போது எனக்கு கோபம் வராதா?

அதிமுகவில் அனைவரும் ஜெயலலிதாவின் காலில் விழுந்து கிடந்தவர்கள். ஜெயலலிதா முன்பு கைகட்டி நிமிர்ந்து நின்று பேசியவர்கள் ஒருவராவது உள்ளார்களா? தற்போது திமுகவில் உதயநிதி காலில் விழுகிறார்கள். ஆகையால், திமுக மற்றும் அதிமுகவிற்கு சுயமரியாதையை பற்றி பேச கொஞ்சம் கூட அருகதை இல்லை. மக்களை எப்போதும் பதற்றமாக வைத்திரு என ஹிட்லர் கூறியது போல, ஆளும் கட்சிகள் மக்களை எப்போதும் பதற்றமாகவே வைத்துக் கொள்கின்றன. அதன் மூலம் தங்கள் மீதான விமர்சனத்தை மடைமாற்றி விடுகிறார்கள்” என சீமான் குற்றஞ்சாட்டினார்.

