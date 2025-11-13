"அவரை திட்டினேன் என்று யார் சொன்னது? கேள்வி தானே கேட்டேன்?" - விஜய் குறித்த கேள்வி சீமான் பதில்!
பீகாரில் தேர்தல் நடந்ததால் டெல்லியில் கார் வெடிப்பு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 13, 2025 at 7:58 AM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜயை நான் திட்டினேன் என்று யார் சொன்னது? விஜய் என்னை மறந்திருக்கலாம், அதனால் எனது பிறந்தநாளுக்கு அவர் வாழ்த்து கூறவில்லை என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளை தனியார் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றும் அரசின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே மாபெரும் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது. அதில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
போராட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமானிடம், கடந்த ஆண்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறிய தவெக தலைவர் விஜய், நீங்கள் திட்டி, விமர்சனம் செய்த பிறகு வாழ்த்து சொல்லவில்லையே என்று செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, “நான் விஜயை திட்டினேன் என்று யார் சொன்னது? ஒன்று திராவிடத்தில் இருக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் தமிழ் தேசியத்தில் இருக்க வேண்டும். இரண்டும் ஒன்று என நடுநிலை வகித்தால் என்ன அர்த்தம்? என்று கேள்விதான் கேட்டேன். இந்த முறை எனக்கு வாழ்த்து கூற அவர் மறந்திருக்கலாம்” என பதில் அளித்தார்.
அதற்கு முன்னதாக டெல்லி கார் வெடிப்பு குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு, “பீகாரில் தேர்தல் நடந்ததால் டெல்லியில் கார் வெடிப்பு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம்” என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளை தனியார் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றும் மசோதாவை மறுபரிசீலனை செய்து திரும்பப்பெற வேண்டும். 2008 ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் கொண்டு வரப்பட்ட இதுபோன்ற சட்டம், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் போராட்டத்தால் திரும்பப் பெறப்பட்டது. இந்த சட்ட முன்வடிவை மீண்டும் கொண்டு வருவது ஆட்சி அதிகாரத்தின் திமிர்” என்றார்.
திமுகவிற்கு பயம்:
அவரைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெயக்குமார், “ஒரு மசோதாவை கொண்டு வருவதும், அதை திரும்பப் பெறுவதும் திமுகவுக்கு வாடிக்கையாகி விட்டது. இது துக்ளக் அரசாங்கம். அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் மூலம் பேராசிரியர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இருக்கிறது. இங்கு, ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பல லட்சம் மாணவ, மாணவியர் குறைந்த கட்டணத்தில் படிக்கின்றனர். இக்கல்லூரிகளை பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றும் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால், கல்வி கட்டணம் உயரும். இதனால், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படிக்க முடியாத நிலை உருவாகும்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR) விவகாரத்தில் அதிமுக நீதிமன்றம் சென்றுள்ளது. இதற்கு பாஜகவிற்கு வாக்கு சேகரிக்கும் ஒரு பார்ட்னராக எடப்பாடி பழனிசாமி இருப்பதாக திமுகவினர் விமர்சித்துள்ளனர். இது அவர்களுக்கு இருக்கிற பயத்தை காட்டுகிறது. திமுகவினர் கள்ள ஓட்டுகளை நம்பி இருப்பதால், வெளிப்படையான வாக்காளர் பட்டியலை கண்டு பயப்படுகிறார்கள். வெளிப்படையான வாக்காளர் பட்டியல் எடுப்பதில் என்ன தவறு?” என கேள்வி எழுப்பினார்.