மேகதாது அணை விவகாரம்: டி.கே.சிவக்குமாரின் பேச்சு ’அடாவடித்தனத்தின் உச்சம்’ - சீமான் கண்டனம்

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் கர்நாடக அரசின் முயற்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக எதிர்ப்பினைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் - கோப்புப்படம் (ETV BHARAT TAMIL NADU)
Published : May 24, 2026 at 1:54 PM IST

சென்னை: ‘மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, தமிழ்நாட்டிற்கு உரிமை இல்லை’ என்கிற கர்நாடகா துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் கருத்துக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தன்னுடைய கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக முயற்சித்து வருகிறது. இந்த சூழலில், "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, தமிழ்நாட்டிற்கு உரிமை இல்லை. திருத்தப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாராக உள்ளது. விரைவில் அதை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்க உள்ளோம். பின்னர், ஒப்புதல் கிடைத்த பின், உடனடியாக மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கும்" என கர்நாடக துணை முதலமைச்சரும், நீர் பாசனத்துறை அமைச்சருமான டி.கே. சிவக்குமார் கூறியுள்ளார்.

அவரின் இந்த கருத்து, தமிழ்நாடு டெல்டா விவசாயிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும், டி.கே. சிவக்குமாரின் இந்த கருத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்புகளைத் தெரிவித்து வரும் நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும், கர்நாடக துணை முதலமைச்சரின் பேச்சுக்கு கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், "காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணைகட்டும் கர்நாடக அரசின் திட்டத்தை எதிர்க்க தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை எனப் பேசியிருக்கும் கர்நாடகத் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் பேச்சு, அடாவடித்தனத்தின் உச்சம். காவிரி நதிநீர் உரிமையை முழுமையாகத் தங்களுக்கென சொந்தமாக்கத் துடிக்கும் மோசடித்தனத்தின் வெளிப்பாடு.

கன்னடம் எனும் மொழி பிறப்பதற்கும், கர்நாடகா எனும் மாநிலம் பிறப்பதற்கும் முன்பிருந்தே, காவிரிக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் வரலாற்று வழி உயிர்த் தொடர்புள்ளது. அதனை முற்றாக அறுத்து, உலக நதிநீர் பங்கீட்டு விதிகளுக்கு நேர்மாறாக, காவிரி நதிநீர் உரிமையை கர்நாடகத்துக்கு மட்டுமானதாக உரிமை கொண்டாடத் துடிக்கும் சூழ்ச்சியின் வெளிப்பாடே மேகதாதுவில் அணைகட்டும் வஞ்சகச்செயல்.

அதனை தமிழர்கள் நாங்கள் தட்டி கேட்காது, வேறு யார் கேட்பார்? காவிரியில் தமிழர்கள் எங்களுக்கில்லாத உரிமை வேறு யாருக்கு இருக்கிறது?

காவிரி நதிநீர், கர்நாடகாவுக்கு மட்டுமான சொத்தா? ஒரு ஆற்றின் தலைப்பகுதியில் வாழ்பவர்களைவிட கடைமடைப் பகுதியில் வாழ்பவர்களுக்கே ஆற்றின் மீது அதிக உரிமை உள்ளது என நதிநீர் பங்கீட்டு விதிகள் கூறுகிறது. இதன்படி, காவிரியின் மீது கர்நாடகத்தைவிட தமிழ்நாட்டுக்குதான் அதிக உரிமை உள்ளது. அப்படி இருக்கையில், டி.கே. சிவக்குமாரின் பேச்சு ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு. அதனை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

ஆகவே, கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் ஆணவப்பேச்சை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டித்து, மேகதாதுவில் அணை கட்டும் கர்நாடக அரசின் முயற்சிக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக எதிர்ப்பினைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.

